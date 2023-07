Teatro Oficina lamenta a morte de Zé Celso: 'Acaba de partir para morada do sol'

Teatro Oficina, criado por Zé Celso, faz homenagem comovente para o artista, que faleceu aos 86 anos de idade

Na manhã desta quinta-feira, 6, o Teatro Oficina confirmou a morte do ator, diretor e dramaturgo Zé Celso Martinez Corrêa aos 86 anos de idade. Ele não resistiu aos ferimentos em decorrência de um incêndio que atingiu o seu apartamento e faleceu de falência dos órgãos na manhã desta quinta-feira. Nas redes sociais, a equipe do teatro fez uma homenagem comovente para ele.

A equipe relembrou uma foto dele sorridente e escreveu um recado. “Tudo é tempo e contra-tempo! E o tempo é eterno. Eu sou uma forma vitoriosa do tempo'. Nossa fênix acaba de partir pra morada do sol. Amor de muito, amor sempre”, escreveram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Teatro Oficina Uzyna Uzona (@oficinauzynauzona)

A morte de Zé Celso

O ator, diretor e dramaturgo Zé Celso Martinez Corrêa faleceu na manhã desta quinta-feira, 6, aos 86 anos de idade. Ele estava internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após sofrer queimaduras em seu corpo durante um incêndio que atingiu o seu apartamento nesta semana .

O quadro de saúde dele era considerado grave e ele sofreu uma piora ao desenvolver insuficiência renal. A morte dele aconteceu em decorrência da falência dos órgãos na manhã desta quinta-feira, informou o Jornal O Globo.

Zé Celso foi internado na manhã de terça-feira com 53% do corpo queimado. O artista estava dormindo em seu quarto quando o local começou a pegar fogo. A investigação aponta que o incêndio pode ter começado em um curto-circuito do aquecedor.

O acidente deixou outros três feridos, sendo o marido dele, Marcelo Drummond, e os amigos Victor Rosa e Ricardo Bittencourt. Os três também foram internados por causa da inalação de fumaça quando foram salvar Zé Celso.

Vale lembrar que Zé Celso teve uma longa carreira na dramaturgia brasileira. Ele foi um dos grandes nomes do teatro brasileiro e criou o Teatro Oficina, em São Paulo, junto com amigos no final da década de 1950.