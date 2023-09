Que fofura! Angélica exibe fotos raras de sua sobrinha neta: ''Meu tesouro''

No aniversário de sua sobrinha neta e afilhada, Angélica exibe fotos raras da pequena e explode o fofurômetro

A família da apresentadora Angélica está em festa nesta sexta-feira, 29, com o aniversário da pequena Bella Marbá, a qual é afilhada e sobrinha neta da esposa de Luciano Huck. Em sua rede social, a madrinha coruja compartilhou cliques raros e fofíssimos com a menina.

Ao lado dos filhos, Joaquim Huck e Eva Huck, a famosa apareceu com a neta de sua irmã se divertindo. Em outros registros, Bella surgiu no colo do bisavô e até nos braços de Luciano Huck. Além de aparecer com sua vovó, Marcia Marbá, a irmã de Angélica.

"Hoje celebramos não apenas um ano a mais, mas um ano de risos, aprendizados e muito amor ao lado da minha afilhada querida. Cada momento ao seu lado é um presente, e ver você crescer me enche de orgulho. Que este novo ciclo seja repleto de alegrias, realizações e sonhos concretizados! Feliz aniversário, meu tesouro! Que a vida continue te presenteando com momentos especiais e muito amor", escreveu a loira na legenda das fotos.

A vovó Marcia também fez uma homenagem para a garota. "Hoje Bella completa uma mão cheia de idade! 5 aninhos! Viva! Bella, a poc poc deixa aqui algumas imagens e palavras pra demonstrar para aqueles que me seguem o quanto eu sou grata por você ter escolhido entrar na nossa família e o quanto você é especial em nossas vidas!", declarou-se uma vovó coruja apaixonada.

Será que Angélica e Luciano Huck já pensaram em se separar?

A apresentadora Angélica esbanjou sinceridade ao falar sobre o seu casamento com Luciano Huck e negou que eles já tenham pensado em se separar. Prestes a completar 20 anos de casados, eles lidam bem com as discussões comuns de casal e se fortalecem a cada ano.

Em entrevista na Revista Veja, Angélica foi questionada se já cogitou a separação e ela negou . “Nunca. Claro que a gente briga, temos personalidades fortes. Por isso, tentamos nos proteger duas vezes mais e não deixar o lado de fora invadir a relação”, disse ela.

Inclusive, o casal está planejando a comemoração dos 20 anos de união. “Quero muito comemorar os vinte anos juntos, em 2024. O Luciano talvez me mate por contar, mas a ideia é organizar uma nova festa de casamento”, afirmou ela, que teve três filhos com o marido: Joaquim, de 18 anos, Benício, de 15 anos, e Eva, de 10 anos.

Além disso, Angélica comentou sobre a proximidade dos 50 anos, já que ela vai completar a nova idade em novembro, e disse que se sente mais livre. “Passei a vida falando e me comportando como os outros queriam. Para se ter uma ideia, os figurinistas escolhiam minhas roupas até quando não estava trabalhando. Era cômodo. Agora, nesta nova fase, estou aprendendo a ser dona das minhas escolhas. Mas, apesar do prazer que essa liberdade me traz, não é simples. Um ano depois de sair da Globo, bateu aquela abstinência, um vazio. Sofri com a falta da rotina, da correria – isso somado à pressão externa por não estar na TV. A análise, a ioga e a meditação, que já fazia antes, me ajudam. Ainda não sinto o peso do envelhecimento, pode ser que mais para a frente aconteça. Hoje sou amulher que quero ser", declarou.