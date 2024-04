Petra Mattar se derrete ao comemorar aniversário do filho: "Viciada em você"

A influenciadora digital Petra Mattar celebrou o primeiro ano de vida do filho, Makai, com uma bela homenagem nas redes sociais

Petra Mattar usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem ao filho, Makai, que completou 1 aninho nesta quarta-feira, 17. No feed do Instagram, a influenciadora digital publicou alguns registros recentes e recordou imagens do dia do parto do herdeiro, e falou sobre como sua vida mudou com a chegada do menino.

"23:34, 17 de abril de 2023. Você chegou ao mundo e eu lembro até hoje da sensação de ouvir seu choro pela primeira vez. Meu choro veio ao encontro do teu e algo em mim mudou pra sempre naquele momento: eu renasci contigo. Quando você veio, te beijei e senti seu primeiro cheiro, inesquecível até hoje. Te colocaram pra mamar e fomos uma dupla e tanto na amamentação. Você nasceu sabendo, e eu, parecia que já havia feito aquilo uma vida toda", começou ela.

Em seguida, a influencer falou sobre os momentos que passou com Makai. "Foram dias muito difíceis, meses que abri mão de muitas noites de sono, de comer direito, de conseguir me arrumar, ir ao banheiro, tomar banho. E a verdade é que desde que você nasceu, nunca mais dormi uma noite completa (e não me pergunte como, nós Mães, conseguimos resistir à tantas noites mal dormidas). Nunca fiquei longe de você por mais de algumas horas. Preferi abrir mão de muitas coisas, pra cumprir seus horários de amamentação (isso até hoje). E saiba, continuarei abrindo mão de tantas outras, por você. Nada nesse mundo é mais importante do que o seu bem-estar, sua felicidade, sua saúde, meu filho", seguiu.

"Eu sempre soube que nasci para maternar, mas ser sua Mãe, é tão incrível, Makai. Ninguém explica um filho e o quanto eles mudam a gente. Eu não mudaria nada em você, não mudaria nada em todos os dias exaustivos que tivemos juntos. Em alguns deles, eu simplesmente desabava de chorar, de exaustão. Não tem nada de romântico, é enlouquecedor. Mas quando eu te olho, eu entendo que, tudo vale à pena. Sua pureza, seu olhar, seu sorriso. Você encanta a todos por onde passa, meu filho. Você é um ser humaninho incrível pra caramba, iluminado, sorridente, carismático. Eu sou viciada em você."

Por fim, Petra falou sobre o primeiro ano de vida do filho. "Feliz de termos chegado ao seu primeiro ano, com tanta lembrança boa. feliz por ter podido estar contigo todos os dias, te ver crescer e te proporcionar o mundo. Deus é maravilhoso para nós. Que você seja feliz, meu Makai. Isso é o que te desejo. O resto, te ensinarei com muito amor. Espero que você faça a sua parte para um mundo melhor. Sem você, nada sou. Te amo nessa e em todas as outras vidas... Makai, feliz aniversário!", finalizou.

Confira a publicação:

