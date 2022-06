Percussionista do 'Caldeirão' se casa e Lucio Mauro Filho se derrete: ''Explosão de afeto!''

Ator e músico Lucio Mauro Filho exibe casamento da percussionista Sivuca e emociona ao compartilhar o beijão das noivas

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 11h21

O ator Lucio Mauro Filho (47) encheu as redes sociais de amor ao compartilhar registro do casamento de percussionista do Caldeirão com Mion!

Silvanny Rodriguez, a Sivuca, se casou na manhã de domingo, 05, com a enfermeira Ana Paula Cossa, em São Paulo.

Em seu perfil no Instagram, o músico, que faz parte da banda Lucio Mauro e Filhos, marcou presença na cerimônia na companhia da mulher, Cíntia Oliveira. O artista celebrou a união das noivas e exibiu o beijão das duas diante do altar.

"Casamento da minha filhota Sivuquinha com sua amada Ana, numa linda manhã de sol. Uma explosão de afeto e não poderia ser de outro jeito. Viva o amor! Orgulho máximo dessa união. A vida é linda", escreveu Lucio Mauro na legenda do post.

Lucio Mauro Filho homenageia o pai 3 anos após morte

Recentemente, Lucio Mauro Filho prestou uma homenagem ao pai, Lucio Mauro (1927 - 2019), que faleceu há três anos, após 3 meses internado com problemas respiratórios. "3 anos sem o velho Lucio por aqui, uma saudade gostosa, da sua sabedoria, graça, parceria, saudade da nossa bagunça. Seu exemplo vive em mim, sua resiliência, seu amor ao próximo, seus ensinamentos, formam as engrenagens da minha bússola. Serei sempre um eterno aprendiz, mas meu primeiro professor, já colocou o sarrafo lá em cima!", declarou ele.

Confira os registros de Lúcio Mauro Filho no casamento: