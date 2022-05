Lucio Mauro Filho homenageia o pai após três anos da sua morte: ''Sinto sua presença o tempo todo''

O ator Lucio Mauro Filho fez uma linda homenagem para o pai, o também ator Lucio Mauro, que faleceu em 2019

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 14h33

Nesta quarta-feira, 11, a morte de Lucio Mauro (1927 - 2019) está completando três anos e, não deixando a data passar em branco, Lucio Mauro Filho (37) fez uma homenagem para o pai.

Com um clique antigo, o ator lamentou a saudade do veterano que faleceu em 2019 após quatro meses internado na clínica São Vicente, com problemas respiratórios.

"3 anos sem o velho Lucio por aqui, uma saudade gostosa, da sua sabedoria, graça, parceria, saudade da nossa bagunça. Seu exemplo vive em mim, sua resiliência, seu amor ao próximo, seus ensinamentos, formam as engrenagens da minha bússola. Serei sempre um eterno aprendiz, mas meu primeiro professor, já colocou o sarrafo lá em cima!", declarou ele.

Na sequência, o artista agradeceu ao pai por todo o aprendizado. "Obrigado meu velho, pelo tanto de orgulho que sinto, pelo tanto de honra que tenho em carregar seu nome. Sinto sua presença o tempo todo. Te vejo nos seus netos. O mundo tá doido e doído, mas a gente insiste em ser feliz, como você nos ensinou! Viva Lucio Mauro!", completou.

Recentemente, Lucio Mauro Filho relembrou uma foto em que aparece abraçado com o pai, e contou que ele faria 95 anos se estivesse vivo.

CONFIRA A HOMENAGEM DE LUCIO MAURO FILHO