Pelé agradece carinho dos fãs ao completar 82 anos: "O melhor presente"

O ex-jogador Pelé completou 82 anos de vida neste domingo, 23, e agradeceu o carinho que tem recebido dos fãs do mundo todo

Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, completou 82 anos de vida neste domingo, 23, e usou as redes sociais para comemorar o novo ciclo.

Em seu perfil no Instagram, o eterno Rei do Futebol compartilhou um vídeo para agradecer todo o carinho que sempre recebeu dos fãs do mundo todo.

"Meus amigos do Brasil e de todo o mundo, eu fico feliz, muito feliz por estar hoje aqui com vocês, e que Deus me deu essa saúde para eu poder agradecer a vocês tudo o que eu tenho recebido. O mundo inteiro fala em Pelé, e o mundo sabe que eu estou agradecendo pela idade e por tudo que eu tenho recebido", começou ele na gravação.

"82 anos é um presente de Deus. Espero que a gente continue muito tempo junto, e se Deus quiser, por mais uns 82 está bom. Eu agradeço de coração tudo o que eu tenho recebido neste mundo, pelos meus fãs e as pessoas que me adoram. Muito obrigado", completou.

Na legenda do post, Pelé novamente se mostrou grato por completar mais um ano de vida e pelas mensagens de carinho. "No meu aniversário, eu apenas quero expressar a minha gratidão. A vida é muito boa. Completar 82 anos junto a vocês, com saúde, é o melhor presente. Obrigado por tudo o que tenho recebido", escreveu.

Os internautas deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Vida longa ao rei!", disse um seguidor. "Parabéns, rei Pelé, muitos anos de vida", escreveu outro. "Parabéns, Rei. Que Deus o abençoe", desejou um fã.

Vale lembrar que no ano passado, o ex-jogador foi diagnosticado com um tumor no cólon direito e precisou passar por uma cirurgia. Desde então, ele segue sendo monitorado de perto pelos médicos para evitar que a doença se espalhe pelo corpo.

Confira a publicação de Pelé sobre seu aniversário de 82 anos:

Ver essa foto no Instagram

