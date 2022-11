Paula Amorim encanta internet com fotos de comemoração de cinco meses do filho

Ex-BBB Paula Amorim mostra como foi a festa de cinco meses do pequeno Theo, filho que tem com Breno Simões

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 22h33

Nesta sexta-feira, 18, a ex-BBB Paula Amorim (33) decidiu encantar a internet com fotos de seu filho Theo! O pequeno, fruto do seu relacionamento com o também ex-BBB Breno Simões (34), está completando cinco meses!

“Nosso camisa 10 está fazendo cinco meses! Em clima de copa, celebramos a vida do Theo e se depender desse sorriso o hexa vem, ein? O que vocês acham? Rsrs!”, escreveu a influenciadora na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Nas fotos, o pequeno Theo aparece com sorrisão aberto, curtindo a festa, todo uniformizado de Seleção Brasileira. Ao lado de seu bolo, que tem a camisa do Brasil, em cima de um campo de futebol, e na parte de cima conta com a taça do campeonato mundial, com diversas estrelinhas dos outros países que estarão na Copa do Mundo do Catar.

Os seguidores morreram de amores e fizeram questão de mostrar isso nos comentários da publicação. “Lindão! Amo muito”, escreveu o papai babão. "Socorro, eu vou morder!”, exclamou a ex-BBB Munik Nunes. Além das milhares de carinhas apaixonadas e corações enviados na publicação.

Sono de Theo durou pouco durante sua primeira viagem

Embora Theo tenha ficado tranquilo durante a maior parte de sua primeira viagem, Paula contou que o sono do filho não durou todo o trajeto. Pouco antes de chegarem no destino, ela precisou brincar com ele.

"No final da viagem a mamãe teve que cantar várias músicas e balançar vários brinquedos sem parar. Eu estava curiosa para ver como ele ficaria essas três horas no carro, mas foi super tranquilo. Agora é só curtir", finalizou.

A publicação de Paula animou os fãs do casal e do pequeno Theo. As seguidoras teceram inúmeros elogios ao bebê e aos pais. "Que felicidade poder acompanhar mais uma nova aventura e as descobertas com o Theozinho", escreveu uma fã. "É a miniatura do Breno", comentou outra sobre a semelhança do bebê com o pai. "Lindos essa família e só amor", escreveu uma terceira seguidora.