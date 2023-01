Paula Amorim celebra aniversário e agradece conquistas: "Realizada"

A ex-BBB Paula Amorim completou 34 anos de vida neste mês

A ex-BBB Paula Amorim completou 34 anos neste mês de janeiro e celebrou o aniversário com uma mensagem em suas redes sociais.

Ao dividir um pouco do seu dia, ela agradeceu as conquistas e publicou duas fotos de suas férias na praia.

"Eu amo meu aniversário! E nesse ano em especial me sinto ainda mais realizada. A maternidade me trouxe uma luz nova e uma forma diferente de enxergar a vida. É como se cada canto de mim estivesse preenchido de amor. E eu comemorei meu dia fazendo as coisas que mais amo: viajando, curtindo minha família, comendo bem e agradecendo. Sou muito grata pela minha vida e por cada pessoa que faz parte dela. Cada um de vocês contribui de alguma forma para eu ser a mulher que sou. Obrigada pelas mensagens de carinho! Feliz Aniversário pra mim", escreveu na legenda da publicação.

Paula está noiva de Breno Simões (34). Eles se conheceram durante a participação na edição 18 do reality show da Rede Globo.

Dos frutos do relacionamento nasceu Theo, de apenas 6 meses. O bebê é o primeiro filho do casal.

Paula Amorim mostra corpo real após gravidez: "Tudo é um processo"

Paula Amorim usou as redes sociais para mostrar seu corpo dois meses após o nascimento de Theo. Ela engordou 10kg durante a gestação e explicou que fez uma alimentação adequada e prática de exercícios físicos no decorrer da gravidez, o que a ajudou para que ele voltasse ao normal com mais facilidade. Porém, pediu para que as pessoas não se comparem.

"É claro que meu corpo não recuperou tudo ainda. Não fiquem achando que por aqui aconteceu um milagre. Tudo é um processo. Tenha paciência com você... Nosso corpo passou por uma transformação durante quase 10 meses, não vai ser de uma hora pra outra que ele vai voltar. Se esforce, faça sua parte, curta o momento, mas sem pressa", disse.