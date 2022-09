Pai e filha na ficção, Lorena Queiroz posta cliques com Carlo Porto e presta linda homenagem de aniversário

Carlo Porto completou 41 anos de vida nesta segunda-feira, 5, e ganhou uma linda homenagem de Lorena Queiroz, sua filha do coração

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 22h30

Lorena Queiroz(11) usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques ao lado de Carlo Porto (41). O ator completou mais um ano de vida nesta segunda-feira, 5, e a menina fez questão de comemorar a data especial.

Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou dois cliques abraçada com o aniversariante e se declarou para seu pai do coração. Os dois, vale dizer, interpretaram pai e filha na novela Carinha de Anjo, que foi reprisada no SBT recentemente. No folhetim, Lorena interpretou Dulce Maria, e Carlo Porto era Gustavo Lários.

"Parabéns pra esse meu amigo papi de coração. Carlo Porto você é muito especial na minha vida, amo muito ter você por perto sempre torcendo por mim. Que Deus abençoe você e essa família linda que eu amo", declarou a menina na legenda da publicação.

Os internautas se derreteram pelos cliques e parabenizaram o ator. "Lindos! Feliz aniversário, Carlo", disse uma seguidora. "Que coisa mais fofa", escreveu outra. "Dois lindos. Parabéns, que Deus abençoe", falou uma fã. "Saudades de ver vocês em Carinha de Anjo. Parabéns!", comentou mais uma.

Recentemente, Lorena também se reencontrou com Bia Arantes (29), que dava vida a personagem Cecília na mesma novela. No Instagram, ela compartilhou uma sequência de cliques sorridente ao lado da artista e aproveitou para se declarar para a menina.

"Eu amo demais essa filhota, e prometo ser menos desnaturada (bronca na última foto). Tenho muito orgulho de você e muita alegria por poder estar sempre por perto e te ver crescendo e se tornando essa pessoa maravilhosa por dentro e por fora!", disse a atriz.

Confira as fotos de Lorena Queiroz com Carlo Porto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Queiroz (@lorenaqueiroz)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!