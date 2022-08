Bia Arantes reencontra Lorena Queiroz após levar "bronca" da filha da ficção

Nas redes sociais, a atriz Bia Arantes surgiu ao lado de Lorena Queiroz e mostrou a "bronca" que recebeu da menina

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 20h07

Bia Arantes (29) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 12, para mostrar um reencontro muito especial. A atriz recebeu a visita de Lorena Queiroz (11), que interpretou Dulce Maria na novela Carinha de Anjo.

No feed do Instagram, a interprete de Cecília no folhetim do SBT publicou uma sequência de fotos em que aparece sorridente ao lado da artista e aproveitou para se declarar para a menina. "Eu amo demais essa filhota, e prometo ser menos desnaturada (bronca na última foto)", começou ela.

Em seguida, Bia elogiou Lorena. "Tenho muito orgulho de você e muita alegria por poder estar sempre por perto e te ver crescendo e se tornando essa pessoa maravilhosa por dentro e por fora!", completou.

Além das fotos, a atriz compartilhou o áudio da bronca que recebeu da filha da ficção. Na gravação, Lorena dizia que precisava falar com Bia com urgência. "Beatriz Arantes, da para você lembrar que tem uma filha ainda? Eu preciso falar com você, mas nem o WhatsApp você viu minha última mensagem que eu mandei dia 20 de abril, minha filha. Me responda porque que eu preciso falar com você em urgência", diz Lorena no áudio.

Confira as fotos do reencontro entre Bia Arantes e Lorena Queiroz:

