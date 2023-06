O que dar como presente no Dia dos Namorados? Relembre mimos extravagantes dos famosos

Nesta segunda-feira, 12, o Dia dos Namorados é celebrado por casais em todo o Brasil

Os casais apaixonados no Brasil celebram o Dia dos Namorados nesta segunda-feira, 12. A data é bastante especial, marcada por passeios românticos, jantares especiais, declarações nas redes sociais e presentes para lembrar o momento. O mesmo acontece no mundo dos famosos, que em algumas ocasiões escolhem mimos bastante extravagantes para os parceiros.

Um dos casais mais conhecidos do mundo musical, Beyoncé e Jay-Z são um bom exemplo disso e não decepcionam ao dar presente no Dia dos Namorados . No ano de 2012, a cantora, que está em turnê com seu novo álbum, presenteou o rapper e marido com um jato de US$ 40 milhões, cerca de R$ 196 milhões. A aeronave conta com uma cozinha e um quarto com cama de casal.

No Brasil, o mesmo aconteceu com o cantor Zé Felipe e a influenciadora Virginia, apesar de não ter sido em uma comemoração romântica. A empresária, mãe de Maria Alice e Maria Flor, presenteou o amado com um jatinho luxuoso avaliado em cerca de R$ 50 milhões. No entanto, a surpresa aconteceu no aniversário do artista.

Além deles, o ex-jogador David Beckham presentou sua esposa, Victoria Beckham, com um colar da grife Bulgaria avaliado em US$ 8 milhões, aproximadamente R$ 39 milhões, para comemorar o Dia dos Namorados em 2006. A joia foi desenhada especialmente para a empresária e ex-cantora, e contava com rubis e diamantes.

Apesar de não estarem mais juntos, Justin Bieber e Selena Gomez já protagonizaram momentos românticos para celebrar a data especial. No ano de 2011, o cantor canadense reservou um estádio em Los Angeles para desfrutar a noite com a amada. Na ocasião, o casal teve um jantar acompanhado de uma sessão exclusiva do filme Titanic.

Outro casal que também não está mais junto, mas não deixava a desejar na hora dos presentes, é composto pelos atores Robert Pattinson e Kristen Stewart. Em 2013, o ator presenteou a amada com uma caneta de edição limitada da marca Bentley, que era feita de ouro branco e carregava o nome da atriz gravado. O presente de Dia dos Namorados custou cerca de 30 mil euros, o que equivale a R$ 157 mil na cotação atual.