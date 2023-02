No Dia dos Namorados, David e Victoria Beckham compartilham fotos do início do namoro

O casal David e Victoria Beckham celebraram o Dia dos Namorados no Reino Unido compartilhando fotos antigas nas redes sociais

Nesta terça-feira, 14, é comemorado no Reino Unido o Dia de São Valentim, ou seja, o Dia dos Namorados. Para celebrar a data, David (47) e Victoria Beckham (48) encantaram a web ao compartilharem fotos antigas.

Em seu Instagram, a ex-integrante das Spice Girls surgiu com o atual marido em frente ao mar com um look florido em duas fotos datadas de 1999.

“26 anos e você ainda é meu namorado, eu te amo muito @davidbeckham”, escreveu a empresária na legenda das fotos, onde também marcou os quatro filhos.

O ex-jogador de futebol também compartilhou uma foto antiga do casal, onde jantavam ao ar livre. O ex-atleta usava uma camiseta regata preta.

“Feliz Dia dos Namorados para minha namorada. Nós te amamos @victoriabeckham”, escreveu David na legenda da postagem feita em seu Instagram.

Rotina!

Durante uma entrevista a um podcast, David Beckham revelou que sua esposa só come a mesma coisa todo dia há mais de 25 anos.

De acordo com o ex-jogador, Victoria apenas se alimenta com o mesmo prato sempre, com pequenas variações.