Nivea Stelmann mostra comemoração de 18 anos do filho nos Estados Unidos

Atriz Nivea Stelmann faz festa para celebrar a chegada dos 18 anos de Miguel, de seu relacionamento com Mario Frias

A atriz Nivea Stelmann (48) exibiu detalhes da comemoração de aniversário de seu primogênito nas redes sociais!

O herdeiro mais velho da artista, Miguel, fruto do relacionamento com o ator e ex-secretário da cultura Mario Frias (50), completou mais um ano de vida no último domingo, 11, e ganhou uma festa temática em Orlando, nos Estados Unidos, onde a família mora, inspirada no time de coração do aniversariante, o clube carioca Botafogo.

Nos registros, Nivea surgiu ao lado do herdeiro, da família, e da nora, Luana. A caçula da atriz, Bruna, do atual casamento com o empresário Marcus Rocha, também aparece nas fotos publicadas em seu perfil no Instagram.

"Ainda absorvendo a ideia de ter um filho adulto, rs. 18 anos do @miguelstelmannf Meu marido @marcusrocha_18 flamenguista de Botafogo. Parabéns cantado 18 vezes e a @brunastelmann_oficial só no brigadeiro. Família que eu amo demais. Viva o Mig!!!", escreveu Nivea.

Nivea aproveitou para se declarar ao herdeiro na web: "Amor da minha vida. Meu filho amado, parabéns pelos seus 18 anos. Você não imagina o orgulho que eu tenho de você. Te desejo muita saúde, sorte, sucesso profissional e pessoal e que você não mude. Um menino, agora homem com valores especiais. Missão cumprida. Agora só aplaudir e ver você voar. To aqui sempre pra você e por você. Te amo @miguelstelmannf", disse a mãe coruja.

