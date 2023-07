Nivea Stelmann completa 10 anos de casada e relembra cerimônia sigilosa: "Não falamos pra ninguém"

A atriz Nivea Stelmann recordou uma foto do dia em que oficializou seu casamento com Marcus Rocha, e se declarou para o marido

Dia de comemoração! Nivea Stelmann usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. A atriz completa 10 anos de casada com Marcus Rocha nesta segunda-feira, 17, e fez questão de comemorar as Bodas de Estanho.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista postou algumas fotos para celebrar mais um ano de casada. Na primeira imagem, a família aparece usando uma camiseta com a frase: Nívea & Marcus 10 anos, e um coração. Na segunda foto, ela mostrou a certidão de casamento, e na terceira, recordou uma foto em que aparece brindando a união com o amado.

Ela aproveitou a publicação para contar que os dois decidiram casar em 2013 sem contar para ninguém da família. Na época, Nivea já tinha um filho, Miguel, fruto de seu relacionamento com o ator e político Mário Frias. Já Marcus também tinha um filho de outro relacionamento.

"Vamos casar? Vamos! Não falamos nada pra ninguém. Demos entrada na papelada do cartório. No dia marcado, dia 17 de julho de 2013 ele me pegou do aeroporto de moto, estava voltando de uma das minhas viagens… me levou pro cartório e casamos! Simples assim! Depois comemoramos (última foto com champanhe) casamento louco, simples e com muito, muito amor. A noite fizemos um jantar pra comunicar nossos pais, irmãos e filhos", relembrou no começo do texto.

Nivea seguiu a postagem falando da família que eles construíram. A atriz e Marcus são pais de Bruna, de nove anos. "Sim! Começamos nossa história com dois filhos. O meu (Miguel) o seu (Joaquim) e depois fizemos a nossa (Bruna) 'O meu, o seu, e a nossa' mas nesses 10 anos descobrimos que tudo é nosso! Que o mundo é nosso! E que muito temos ainda pra viver! Com todas as diferenças, com todas as igualdades. Somos nós! Somos abençoados e gratos por estarmos vivendo tanta coisa boa."

A artista completou a publicação se declarando para o marido. "Muitos sonhos realizados, muitos sonhos estão por vir. Na certeza de que nosso olhar caminha na mesma direção do respeito, amor, companheirismo e confiança. Vamos em frente! Te amo cada vez mais magrinho, Marcus Rocha, ao infinito e além", finalizou.

