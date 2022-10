Nah Cardoso e Pe Lu se casam em Las Vegas com direito a Elvis Presley

Nah Cardoso mostra imagens do seu casamento em capela de Las Vegas com Pe Lu

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 22h36

Os fãs do casal Nah Cardoso e Pe Lu ficaram surpresos ao descobrirem que os pombinhos se casaram em Las Vegas, nos Estados Unidos. Parece que foi ontem que ela postou um vídeo em que ele a pedia em casamento em um cenário com decorações românticas e muita emoção.

"CASAMOS EM VEGAS, BABY! Enquanto o oficial no Brasil não acontece, por que não fazer um casamento em Vegas com direito a Elvis Presley cantando minhas músicas favs na @gracelandweddingchapellv ? FOI TUDO!!!! Tô tão feliz!", escreveu a influenciadora em um vídeo do momento postado por ela.

Nah vestiu saia e mini blusa brancas e um mini véu na cabeça. Para acompanhar, um par de tênis branco e um buquê rosa. Ela chegou até a gravar um daqueles vídeos "arrume-se comigo" para mostrar os preparativos do look para o casório.

A blogueira entrou acompanhada de um intérprete de Elvis Presley, exatamente como vemos naqueles filmes em que o casal apaixonado se casa por impulso e vive uma história doida de amor.

"NEM ACREDITOOOOO, TE AMOOOOOOOOOO C*ARALHO*", escreveu o ex-restart felizardo. O noivo estava de blazer preto e também não abriu mão do tênis. Os dois dançaram, o noivo pegou a amada no colo e o clima foi de completa descontração. Teve jogada de buquê de flores e champanhe em frente a placa de "bem-vindos a Las Vegas". Mas podemos esperar a celebração em terras brasileiras também.

Confira o casamento de Nah Cardoso e Pe Lu:

