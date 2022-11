Murilo Huff presta homenagem para mãe de Marília Mendonça

Dona Ruth, mãe da sertaneja, ganha homenagem de Murilo Huff, pai de seu neto, em seu aniversário de 54 anos

Nesta sexta-feira, 4, Dona Ruth, mãe da sertaneja Marília Mendonça, que completa neste sábado, 5, um ano de morte, recebeu uma bela homenagem de seu ex-genro, Murilo Huff (27), pai de Leo (2), ao completar 54 anos.

Para celebrar o aniversário da ex-sogra, Murilo publicou uma foto onde os dois aparecem ao lado de Leo. "Hoje é dia dela! Feliz aniversário vovó Ruth, que Deus te abençoe e proteja de todo o mal! Amamos você”, escreveu ele no Story que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram,

Além dele, o filho de Dona Ruth também aproveitou a data. "Parabéns pelo seu dia, mamãe, e Deus abençoe nossa vida e que essa data se repita por muitos anos. Eu te amo eternamente, você sempre será exemplo como mulher, mãe e hoje como vovó do nosso menino. Te amo, te amo, te amo, @donaruthoficial", escreveu João Gustavo.

