Murilo Benício celebra 19 anos do filho com Giovanna Antonelli: 'Amo muito'

Celebrando mais um ano de vida, o filho de Murilo Benício e Giovanna Antonelli foi surpreendido com homenagens de aniversário dos pais

Dia de festa! Nesta sexta-feira, 24, Pietro, filho dos atores Murilo Benício e Giovanna Antonelli, está completando 19 anos de vida. Em celebração a data especial, o jovem ganhou uma homenagem nas redes sociais do pai.

Através de seu Instagram oficial, Murilo publicou um vídeo com diversos momentos ao lado do herdeiro e declarou todo seu amor. Ao longo do registro, é possível perceber que o artista resgatou algumas fotos fofíssimas de Pietro ainda na infância.

"Felicidades. Te amo muito!", escreveu o ator na legenda da publicação. Além das imagens, Murilo Benício também colocou trechos de entrevistas realizadas pelos dois. "Uma coisa no Pietro que é muito legal, é que ele tem coragem de se atirar no desconhecido, não fica questionando muito", se derreteu o papai coruja.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Murilo Benício (@murilobeniciooficial)

Giovanna Antonelli também dividiu com os seguidores uma homenagem em comemoração ao novo ciclo de vida do herdeiro. Em seu perfil, a atriz compartilhou um vídeo divertido falando sobre o filme 'Amigos Imaginários', animação dirigida por John Krasinski.

No longa, que estreou dia 16 de maio, Giovanna e Murilo dão voz aos personagens Blossom e Blue. Já o filho dos famosos dubla o Fantasma 'mig'. "O aniver é do meu filhote, mas o presente é pra vocês! Quem aí já foi ver esse filme lindo e pra toda família?", escreveu a artista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

Murilo Benício e Giovanna Antonelli: a escolha do nome do filho

O ator Murilo Benício e a atriz Giovanna Antonelli gravaram um vídeo divertido para relembrarem a história de como escolheram o nome do filho, Pietro, de 19 anos. Os dois são separados há vários anos, mas mantém uma boa relação de amizade. Tanto que decidiram gravar um vídeo para as redes sociais.

Na conversa, eles contaram que foi Giovanna quem escolheu o nome do filho, já que Murilo queria dar outro nome para o herdeiro. "Giovanna, mas Pietro é Pedro. Mas aí, ela falou que era o bisavô, não sei o quê… Eu queria Bento, eu sou apaixonado por Bento", disse ele. E ela completou: "Mas é italiano. Aí eu convenci ele de ser Pietro Bento porque eu falei: 'Combina com Benício'. Pietro Bento Benício".

Por sua vez, Murilo disse que não quis o nome composto. "Eu não ia botar Pietro Bento, né? Imagina, já é uma piada. Pietro Bento Benício. Aí eu falei: ‘Então, tá bom, eu já não consegui dar nome pro meu primeiro mesmo. Vamos seguir’. Aí eu fui lá e registrei Pietro. E, depois, hoje eu agradeço, sabe por quê? Foi uma febre de Bento. Pode perceber que menino de dezoito anos de idade o que tem de Bento, então… Thank you", declarou.