Milton Nascimento comemora 80 anos em festa com artistas

Cantor Milton Nascimento aproveita o aniversário para receber amigos artistas

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 22h24

Nesta quarta-feira, 26, o cantor Milton Nascimento (80) completou 80 anos, e aproveitou para curtir uma festa com familiares e amigos artistas. Então, nesta quinta-feira, 27, ele decidiu mostrar um pouco em suas redes sociais como foi a comemoração da data tão especial.

“Que alegria estar rodeado de amigos na comemoração dos meus 80 anos! Obrigado pelo carinho”, escreveu Milton em seu perfil oficial do Instagram. Nas fotos, ele aparece ao lado de grandes artistas, como Alceu Valença, Caetano Veloso, Vanessa Da Mata, Nando Reis e Criolo. Além disso, podemos ver a decoração da festa, com flores e um bolo de três andares branco, com detalhes em dourado e azul, escrito "Bituca 80".

Nos comentários, artistas e seguidores comemoram o momento importante para Milton. “Viva você, Bituca!”, exclamou Djamila Ribeiro. “Maior concentração de talentos por metro quadrado”, brincou uma seguidora. “Que bom te ver feliz e cercado de amigos, Bituca querido! Sua vida é um presente para nós! Te amamos!”, disse uma terceira.

Veja a publicação de Milton Nascimento celebrando seus 80 anos com grandes artistas:

Milton Nascimento tem visita ilustre de cineasta famoso em seu show

O cantor e compositor Milton Nascimento recebeu uma visita ilustre em seu show em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O artista apareceu em seu Instagram posando ao lado do cineasta norte-americano Spike Lee, que compareceu ao show do colega brasileiro.

Em seu perfil oficial do Instagram, o cantor brasileiro posou ao lado do cineasta norte-americano conhecido por trabalhos aclamados e indicados ao Oscar como os filmes Infiltrado na Klan e Malcom X. Na foto, Spike Lee aparece segurando o crachá do show de Milton Nascimento autografado.

Na legenda da publicação nas redes sociais, Milton Nascimento escreveu: “Alegria receber meu irmão, @officialspikelee, no meu show hoje”.