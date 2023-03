Marlon Wayans, ator de As Branquelas, parabeniza Anitta em aniversário

Ator norte-americano de comédia Marlon Wayans compartilha clique dando abraço em cantora brasileira com declaração linda

Nesta quinta-feira, 30, a cantora Anitta (30) está completando 30 anos de idade e está recebendo diversas homenagens! Uma delas, que chamou bastante a atenção dos internautas, foi a do ator Marlon Wayans (50). Conhecido, principalmente pelos fãs brasileiros, por seu personagem no filme As Branquelas, o artista compartilhou em suas redes sociais um clique ao lado da aniversariante, com direito a declaração carinhosa.

“Parabéns, amiga. Eu te amo muito. Você é uma grande artista, um ser humano maravilhoso e uma grande alma. Eu só te amo! Feliz aniversário. Parabéns, linda!”, escreveu o ator, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Na foto que o comediante escolheu para ilustrar a homenagem, ele e Anitta aparecem abraçados.

Os internautas brasileiros foram à loucura com a postagem de Marlon. “Mais que amigos, friends”, brincou um seguidor. “Se a Gina ver isso…”, comentou uma outra, fazendo referência ao filme sucesso no Brasil. “Ela sabe que venceu”, exaltou uma terceira pessoa.

Veja a publicação do ator Marlon Wayans, de As Branquelas, parabenizando a cantora brasileira Anitta por seu aniversário:

Anitta faz a terceira festa de aniversário em comemoração aos seus 30 anos

Festeira, Anitta fez três comemorações para contemplar sua idade e a última celebração foi ao lado de algumas amigas em um local reservado. Em seus stories no Instagram, a funkeira compartilhou alguns cliques do momento intimista ao lado de suas mais chegadas e entre elas estava a cantora Lexa - que nos últimos dias teve seu nome em alta por conta da polêmica envolvendo seu até então marido, MC Guimê, no BBB 23.

Com vários balões rosas e algumas pétalas na cama, Anitta surgiu curtindo o momento em grande estilo. Além dos enfeites personalizados para a comemoração, a famosa ainda teve um bolo delicado também de cor rosa.