Leonardo presta linda homenagem no aniversário da mãe, Carmem: "Te amo"

O cantor Leonardo postou uma foto da comemoração do aniversário da mãe, dona Carmem, e prestou uma linda homenagem

A mãe do cantor Leonardo(59), dona Carmem, completou mais um ano de vida nesta terça-feira, 18, e ele fez questão de comemorar a data especial nas redes sociais.

No feed do Instagram, o sertanejo postou uma foto da família reunida ao lado da matriarca, que ganhou uma festa com direito a bolo e docinhos, e prestou uma linda homenagem para ela.

"Dia de celebrar a vida ao lado da minha mãe. Parabéns, Dona Carmem, vida longa com muita saúde. Te amo mãezinha", declarou o artista na legenda da publicação em que aparece ao lado da esposa, Poliana Rocha (45), Zé Felipe (24), Virginia Fonseca (23), Maria Alice (1), Jéssica Beatriz Costa (28) e outros familiares.

Mais cedo, Poliana também comemorou o aniversário da sogra nas redes sociais. "Comemorando com uma parte da família o niver da vovó CARMEM, minha sogra maravilhosa!!!! Deus abençoe sua vida sempre. Te amo!!!!!", escreveu a jornalista.

Confira a homenagem de Leonardo para a mãe:

