Leo Chaves posta clique raro com o filho e presta homenagem de aniversário

Nas redes sociais, o cantor Leo Chaves comemorou o aniversário de 17 anos do filho, Matheus

O cantor Leo Chaves surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto rara ao lado do filho, Matheus. Nesta quarta-feira, 6, o menino, fruto de seu relacionamento com a ex-mulher, Tatiana Sbrana, completou 17 anos.

Na foto postada no feed do Instagram, o sertanejo, que fazia dupla com o irmão, Victor, aparece todo sorridente ao lado do aniversariante do dia, e na legenda da publicação, prestou uma bela homenagem de aniversário.

"O tempo voa! 17 anos. Tanto orgulho de você, dos seus valores! Matheus, tô contigo sempre! Pai te ama! Deus te abençoe! Parabéns!", escreveu Leo na postagem.

Os fãs do cantor sertanejo deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Parabéns, muitas felicidades, saúde", disse uma seguidora. "Feliz aniversário, para o lindo Matheus. Que Jesus Cristo o ilumine sempre com muita saúde e muitos anos de vida... Amém", escreveu outra. "Parabéns, muitas felicidades e tudo de melhor na vida do seu filho, acima de tudo muita saúde, paz e felicidades sempre na vida dele", desejou uma fã.

Além de Matheus, Leo e Tatiana são pais de Antônio e José. Os dois terminaram o relacionamento em 2019, após 14 anos juntos.

Confira a homenagem:

Leo Chaves fala sobre possibilidade de voltar a cantar com Victor

O cantor Leo Chaves falou sobre a possibilidade de voltar a cantar ao lado do irmão, Victor Chaves, acusado de agredir a ex-mulher. Os sertanejos anunciaram o fim da dupla em 2018. Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, o artista além de relembrar a parceria com o irmão, também falou sobre sua volta aos palcos em carreira solo após passar alguns anos se dedicando apenas a apresentações particulares.

"Foi difícil aceitar que tinha acabado, porque estávamos vivendo um casamento que não existia mais. Não foi por causa do acontecimento com o meu irmão. Antes daquilo a gente já tinha um conflito intenso de divergência de opiniões, de estilos, do que queríamos em cima do palco. As pessoas que iam ao show viam que éramos pessoas que queriam coisas diferentes", explicou ele em um trecho.