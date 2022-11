Lázaro Ramos homenageia o pai em aniversário: ''Me apoia em todos os momentos''

Também escorpiano, ator Lázaro Ramos faz linda declaração no aniversário de seu pai, Seu Ivan

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 10h23

Família de escorpianos! O ator Lázaro Ramos (44), que completou mais um ano de vida no último dia 01 de novembro, comemorou o aniversário do pai nas redes sociais!

Seu Ivan está iniciando um novo ciclo nesta quarta-feira, 09, e ganhou uma homenagem mais que especial de seu filho. Em seu perfil no Instagram, o marido de Taís Araujo (43) e pai de João Vicente e Maria Antônia postou uma série de fotos ao lado do pai e declarou seu amor.

"Hoje é aniversário do meu pai, seu Ivan. Esse homem inteligente, gentil, parceiro que me apoia em todos os momentos e está sempre pronto para acolher quem quer que seja. Pai, obrigado por todo seu amor e cuidado e por ser o avô carinhoso que meus filhos tanto amam. Te desejo uma vida plena e feliz. Te amo, seu Ivan", escreveu Lázaro Ramos ao legendar a publicação.

Nos Stories, ele ainda declarou: "Hoje é aniversário de Seu Ivan, o homem que tenho a honra em chamar de pai."

Lázaro Ramos também parabenizou o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton (37), que recebeu título de cidadão honorário brasileiro: "Seja bem-vindo, Lewis Hamilton! Parabéns pelo título de cidadão honorário e por usar sua voz contra as injustiças. Passa lá em casa depois", brincou ele.

Confira a homenagem de Lázaro Ramos para o pai, Seu Ivan:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lázaro Ramos (@olazaroramos)

Lázaro Ramos mostra comemoração de aniversário em família e famosos

O ator Lázaro Ramos completou 44 anos e não deixou a data passar em branco! O artista fez uma festa intimista em sua casa no Rio de Janeiro ao lado da família, e também recebeu amigos famosos na celebração. Em seu feed no Instagram, Lázaro compartilhou um vídeo mostrando detalhes da festa intimista ao lado da mulher, Taís Araujo, os filhos, e aproveitou para agradecer às mensagens de carinho que ganhou no seu dia.

"Na noite de ontem do meu aniversário fiz alguns pedidos. Que assim seja. Obrigado por todas as mensagens que vocês me enviaram, recebi todo o carinho de vocês. Gratidão", declarou Lázaro Ramos no post. Artistas como Adriana Esteves, Regina Casé, Carolina Dieckmann, Elisa Lucinda, Flávia Oliveira e Maju Coutinho marcaram presença na festa.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!