Larissa Manoela surge com a família do marido após romper com os pais

A atriz Larissa Manoela passa o Natal na companhia da família do marido ao ficar sem contato com os pais por causa de atritos

Depois de viver um ano de atritos com os pais e perder o contato com eles, a atriz Larissa Manoela passou o Natal com a família do marido, o ator André Luiz Frambach. Na noite de domingo, 24, eles apareceram curtindo a data festiva com os familiares do lado dele em uma festa intimista em casa.

Nas redes sociais, a artista mostrou as fotos dos familiares unidos e felizes enquanto celebravam o Natal. Para a ocasião, ela apostou em um vestido verde claro e posou ao lado da árvore de Natal em tons de rosa e branco.

Vale lembrar que Larissa Manoela e André Luiz se casaram no dia 17 de dezembro em uma cerimônia discreta. Eles só revelaram publicamente o casamento um dia após a união e de surpresa. Os dois compartilharam as fotos da união nas redes sociais, mas não revelaram os detalhes. O que se sabe é que os pais dela, Gilberto e Silvana, não foram convidados.

View this post on Instagram A post shared by Larissa Manoela (@larissamanoela)

Início da desavença de Larissa Manoela e a mãe

A atriz Larissa Manoela se distanciou dos pais, Silvana e Gilberto, durante o ano de 2023, mas uma das desavenças entre eles começou no Natal de 2022. Com a proximidade do Natal deste ano, relembrou como foi o atrito entre mãe e filha no ano passado:

No Natal de 2022, Larissa Manoela quis passar a data festiva ao lado da família do seu então noivo, o ator André Luiz Frambach, e convidou seus pais para se juntarem a eles neste dia. Porém, a mãe dela não gostou disso. O print da troca de mensagens entre mãe e filha foi divulgado em uma entrevista que a atriz concedeu após romper com os pais ao longo do ano.

Na troca de mensagens, Larissa disse: "Oi mãe! Eu sei que você não vai responder minha mensagem, mas quero que você receba. Quero te desejar um feliz natal. Não porque eu acredito que será feliz, porque feliz mesmo seria se estivéssemos todos juntos como sonhei. Mas tento entender a sua escolha, a do pai. Eu também fiz a minha. Sigo em oração pela nossa família, pela nossa relação. Não tem um dia sequer que eu não pense em você, em como você está, o que está sentindo. Meu amor por você é gigantesco, nunca irá mudar e jamais será substituído. Sinto falta da minha melhor amiga. Tô aqui pra quando você quiser. Uma linda noite de natal".

Por sua vez, a mãe dela respondeu: "Vai à merd*, vai? Esqueça que eu sou sua mãe! Nem li sua mensagem e já apaguei. Você fez suas escolhas e eu também". Depois disso, as desavenças na família aumentaram e envolveram o dinheiro que a atriz conquistou ao longo de sua carreira artística. Tanto que eles romperam o contato há alguns meses.