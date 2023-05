Juliana Paes relembra pedido de casamento desastroso: ''Quase noiva''

Atriz Juliana Paes relembra pedido do noivado do marido e diverte ao revelar resultado atrapalhado

A atriz Juliana Paes (44) divertiu ao relembrar como foi o pedido de casamento que recebeu do marido, o empresário Dudu Baptista, com que subiu ao altar em 2008. Nesta quinta-feira, 11, a famosa entrou no clima de tbt e resgatou os cliques do momento engraçado.

Em um restaurante em Paris, na França, o casal estava jantando quando ele decidiu fazer o pedido de uma forma já vista em filmes: colocando o anel na taça. Sem saber do que estava em seu champanhe, Juliana Paes só queria beber o líquido, mas Dudu tentava a alertar sobre o objeto.

"#TBT de um pedido de casamento e uma quase noiva que só queria tomar uma champa… Dudu Baptista, você lembra?", disse a famosa ao narrar o momento de forma engraçada.

Nos comentários da publicação, os seguidores riram com a situação da musa demorar a perceber o anel no champanhe. "Muito eu", identificaram-se os internautas. "Que amor", admiraram os fãs o episódio romântico do casal.

Veja o pedido de casamento de Juliana Paes:

De biquíni, Juliana Paes posa com o marido e os filhos em Noronha: ''Família mais linda''

A atriz Juliana Paes está aproveitando dias de férias e o início de 2023 na companhia da família em Fernando de Noronha!

Com o marido, Carlos Eduardo Baptista, e os filhos, Pedro (12) e Antônio (9), a artista surgiu curtindo o calor no cenário paradisíaco em uma piscina de frente para o mar.

Usando um biquíni azul de cortininha e cavado, a famosa ostentou o corpaço escultural ao posar coladinha com o amado em um dos registros publicados em seu perfil no Instagram na segunda-feira, 02. Nos outros cliques, a família posou reunida e sorridente dentro d'água. "2023 pode ser sempre assim?!", escreveu Juliana Paes ao legendar a série de imagens.

"Que família mais linda", "Como pode ser tão perfeita", "Que casal mais lindo", "Perfeita como sempre", "Família linda e abençoada!!!! Pedro e Antônio são fofos demais!", elogiaram alguns seguidores nos comentários do post.

Confira as fotos de Juliana Paes com a família: