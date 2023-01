Juliana Paes faz compilado de momentos em família: "Uma nova fase"

Juliana Paes compartilhou um vídeo com diferentes momentos de uma viagem em família

A atriz Juliana Paes (43) compartilhou em seu perfil no Instagram, neste domingo, 01, um vídeo com diversos registros de sua viagem a Fernando de Noronha.

Ela passou o fim de ano no local paradisíaco com a família - o marido, Carlos Eduardo Baptista (45) e os dois filhos, Pedro (12) e Antônio (09).

"Começos ou recomeços, o mais importante é continuar. 2023 começou assim. Recomeça uma nova fase pra mim, continuemos buscando o que nos eleva e faz amar!", escreveu a artista.

Ao se depararem com as imagens, os fãs de Juliana Paes reagiram: "Que delícia", disse uma. "Lindos", escreveu outra. "Muita felicidade pra vocês", desejou uma terceira.

Juliana Paes não renovou contrato fixo com a Globo

Juliana Paes deixou a Rede Globo em março de 2022 após não renovar o contrato que tinha por duas décadas. Agora, ela passa a trabalhar com contratos por obra.

“Não farei desta mensagem uma despedida, pois ainda estarei nas telas da emissora com um novo projeto que começaremos a gravar este mês e depois em projetos futuros com novos estilos de contrato. Assim seguiremos, não mais com contratos fixos, mas por obra”, legendou a atriz em uma publicação feita nas redes sociais.

Paes finalizou com um agradecimento pela oportunidade de fazer parte da Globo. "Aproveito o ensejo pra dizer que tenho um orgulho danado dessa casa e que cada vez em que ponho os pés ali, seja nos estúdios ou nas externas, eu me sinto feliz, feliz com meus colegas, feliz com minhas equipes, feliz por estar numa empresa que considera tanto o meu ofício. Sou uma grande privilegiada por fazer parte da história da TV brasileira pelas mãos da Globo".

Segundo a famosa, ela queria aproveitar mais a vida e a família."Muita gente não entendeu o meu movimento, mas eu tive, sim, a possibilidade de uma renovação e tal. Só que eu estava muito cansada e chega um momento que você ganha presentes e o presente que eu ganhei depois desses anos de trabalho é o poder de escolha", contou em entrevista ao podcast Poddelas.