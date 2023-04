Juliana Paes faz linda declaração no aniversário do irmão: ''Luz e beleza pura!''

Atriz Juliana Paes presta homenagem para seu irmão, Junior Paes, e seguidores destacam semelhança entre os dois

Na manhã desta quinta-feira, 27, a atriz Juliana Paes (44) usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao seu irmão, que completou mais um ano de vida!

A artista compartilhou um clique em que aparece coladinha com Carlos Henrique Paes Jr. e declarou seu amor ao celebrar a chegada do novo ciclo do irmão na última quarta-feira, 26.

"Esse é o meu irmão! E ontem foi aniversário dele… não consegui parar o trabalho pra vir aqui fazer essa declaração pública, mas não tem problema, porque meu irmão é aquele tipo de pessoa que não liga pra essas besteiras… meu irmão é do tipo que só se importa com o que importa, com o que é sério, com cuidar das pessoas, com fazer com que elas se sintam bem, com ser carinhoso e iluminar os lugares onde chega com esse sorriso gigante e esse coração generoso de menino", iniciou ela em post no Instagram.

"Meu irmãozinho caçula com seu pé 44 sabe pisar com leveza nos lugares onde vai, sabe curtir os momentinhos bobos como ninguém, sabe dar risada das besteiras mais sem graça porque ele gosta de rir, ele gosta de ser bom, ele se põe no lugar dos outros, ele gosta do amor e inspira sem nem se dar conta disso… por vezes eu penso, o que ele faria no meu lugar? E a resposta, eu tento seguir… porque meu irmão é luz e beleza pura! Mano, feliz aniversário atrasado! Mas vem com todo meu amor… te amo mil milhões", disse ainda Juliana na legenda.

Os fãs elogiaram e brincaram com a semelhança entre os dois. "Lindo esse amor", "Que lindos", "Família abençoada", "Põe peruca nele e vão confundir com você", disseram nos comentários.

Confira a declaração de Juliana Paes para o irmão:

