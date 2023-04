Julia Faria presta bela homenagem no aniversário de Thaila Ayala: "Que bom ter você"

A influenciadora digital Thaila Ayala comemorou o aniversário de 37 anos de Thaila Ayala com bela homenagem

A atriz Thaila Ayala completou 37 anos de vida nesta sexta-feira, 14, e ganhou uma homenagem especial de uma grande amiga, a influenciadora digital Julia Faria (37).

Em seu perfil no Instagram, famosa compartilhou uma sequência de fotos ao lado da aniversariante, e também um vídeo em que a mulher de Renato Góes (36) aparece dançando para sua filha, Cora (1), e exaltou a amizade delas.

"Hoje é dia da minha marida. Minha parceira, confidente, sócia, companheira de viagens, shows, sonhos e miojo. Thaila é família que eu escolhi. É ela que me fala tudo que eu quero e também o que não quero ouvir. Que me dá colo, me diz que vai ficar tudo bem no final e compartilha comigo todas as dores e delícias de se viver. É pra ela que eu ligo quando o bicho pega. É ela que me escuta, me acolhe, me fortalece. Trocando, sempre fica mais leve", começou.

Em seguida, Julia agradeceu por ter Thaila em sua vida. "Você faz a minha vida mais leve, Maridinha! Até nos seus dias de mau-humor. Que bom ter você pra poder transbordar. Elaborar. Desmoronar. Que bom que a vida foi generosa comigo e eu tenho você. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença", acrescentou.

Por fim, a influenciadora parabenizou a amiga. "E hoje é dia de comemorar! Mais um ano da sua existência, mais um ano da gente sempre perto (mesmo que longe) e essa tal maturidade que o tempo nos traz. Como o tempo tem feito bem pra gente aliás… Parabéns, minha marida! Que seu ano seja lindo como você! Que a gente faça ainda mais memórias para colecionar. Te amo, te amo, te amo!", finalizou.

Mais cedo, Thaila também recebeu uma linda homenagem do marido, Renato Góes. O ator compartilhou uma série de cliques ao lado da mãe de seu filho, Joaquim, e fez questão de celebrar o novo ciclo da companheira.

Confira a homenagem de Julia Faria para Thaila Ayala:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JULIA FARIA (@juliafaria)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!