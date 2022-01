Jornalista Carol Barcellos se casa em praia de São Miguel dos Milagres

Apresentadora e jornalista da TV Globo, Carol Barcellos celebra união com André Viana em cerimônia intimista em Alagoas

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 10h18

Felicidades! A jornalista Carol Barcellos (40) se casou na tarde de sábado, 29, em Alagoas!

A apresentadora do Esporte Espetacular celebrou a união com André Vianna na Praia do Patacho, em São Miguel dos Milagres.

Para a cerimônia intimista, que contou com a presença de familiares e amigos do casal, a artista optou por um vestido branco longo todo rendado e sem mangas.

Em imagens publicadas nas redes sociais, os dois aparecem se divertindo durante a celebração, que rolou até a madrugada de domingo, 30.

Em seu feed no Instagram, Carol Barcellos publicou um registro encantador em preto e branco, coladinha ao amado, e se declarou: "Nós", disse Carol na legenda da postagem.

Vale lembrar que Carol já foi casada com o repórter do Sport TVBruno Cortês, com quem teve uma filha, Júlia (9).

Confira os registros da cerimônia de casamento de Carol Barcellos e André Viana: