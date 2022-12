Jojo Todynho reaparece nas redes sociais após tomar decisão radical

Com a barriga de fora, Jojo Todynho mostra o seu look vermelho para o Natal ao voltar para as redes sociais após um período afastada

A cantora Jojo Todynho pegou os fãs de surpresa ao reaparecer nas redes sociais neste sábado, 24. Ela aproveitou a véspera do Natal para voltar à internet depois de passar alguns dias afastada. Recém-separada, a artista decidiu ficar um tempo sem compartilhar a sua vida pessoal na internet e apenas está cumprindo os compromissos profissionais com os posts no Instagram. Porém, ela abriu uma exceção neste final de semana.

Jojo compartilhou dois novos vídeos sobre a sua vida pessoal. Em um deles, ela exibiu a decoração em clima natalina de sua casa, com direito a árvore de Natal inspirada em personagens da Disney e mesa de jantar com louça sofisticada. Além disso, ela surgiu com um vestido vermelho com a barriga de fora e justo ao corpo.

“Natal é casa de vovó, tradição né?! Estou muito feliz de ficar com a minha família, presente para todo mundo. Um presente especial vai para uma pessoa que virou muito a minha parceira pra vida e cuida muito da minha vó. Eu estou mais ansiosa do que a minha tia que já sabe. Quero deseja um feliz natal. Obrigada pelo carinho. Eu estou um pouco afastada, mas está tudo no controle. Logo logo eu volto”, disse ela.

O presente especial que ela citou foi para a sua prima Laís Marciele. Em outro vídeo, Jojo Todynho apareceu entregando um carro de luxo para a prima na frente de sua casa neste dia especial.

Vale lembrar que a decisão de Jojo Todynho de ficar longe das redes sociais foi anunciada por sua equipe há poucos dias. Os representantes dela informaram que a artista ficará afastada da internet por tempo indeterminado. A declaração da equipe da estrela foi feita para justificar uma entrevista que está circulando da artista. Ela deu a entrevista para Mariana Goldfarb (32) há alguns meses, mas a conversa só foi veiculada agora. Assim, a equipe dela decidiu se pronunciar.

"A equipe da Jojo Todynho informa que a entrevista concedida a apresentadora Mariana Goldfarb, na qual a cantora lhe conta alguns fatos de sua vida, foi há 6 meses. Pedimos aos veículos de comunicação e mídia em geral que não a repliquem como se fosse algo recente", informaram, e completaram: "Jojo está afastada das redes sociais por tempo indeterminado. Somente cumprindo compromissos profissionais”.

