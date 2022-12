Jojo Todynho toma decisão e equipe diz: 'Por tempo indeterminado'

Equipe de Jojo Todynho se pronuncia sobre decisão radical da cantora em relação às redes sociais

A cantora Jojo Todynho (25) decidiu parar se mostrar a sua rotina nas redes sociais por tempo indeterminado. A artista se afastou da internet neste final de ano e não sabe quando voltará a postar com frequência. Tanto que a assessoria de imprensa dela se pronunciou sobre o assunto.

A declaração da equipe da estrela foi feita para justificar uma entrevista que está circulando da artista. Ela deu a entrevista para Mariana Goldfarb (32) há alguns meses, mas a conversa só foi veiculada agora. Assim, a equipe dela decidiu se pronunciar.

"A equipe da Jojo Todynho informa que a entrevista concedida a apresentadora Mariana Goldfarb, na qual a cantora lhe conta alguns fatos de sua vida, foi há 6 meses. Pedimos aos veículos de comunicação e mídia em geral que não a repliquem como se fosse algo recente", informaram.

E completaram: "Jojo está afastada das redes sociais por tempo indeterminado. Somente cumprindo compromissos profissionais”.

Jojo Todynho relembra história com ficante

Jojo Todynho surpreendeu os fãs ao revelar uma história inesperada que viveu com um ficante no passado. Em conversa no podcast “C/Alma”, a cantora estava comentando sobre machismo e sexualidade, e disse: “Um amigo falava que eu tenho tesão de homem. E eu levava na brincadeira, ria, mas um dia eu perguntei pra ele o porquê”.

"Eu não jogo ninguém fora, só entendi que eu quero gozar e ser feliz”, pontuou ela, e explicou o que o amigo disse. “Foi porque eu fiquei com o amigo dele. Ele estava na balada, o vi com o garoto e falei: ‘eu quero ele, manda ele vir pra cá [casa da Jojo] agora’. Já eram umas três e pouca da manhã. O menino foi e o pau quebrou”, relembrou.

Então, ela revelou qual foi a sua atitude. “Falei pra ele: ‘Tá feliz? Agora, tchau. Quero dormir sozinha na minha cama, em paz’. Quero macho na minha cama? Tô fora. Foi uma perturbação, ele falou pro cara [amigo da Jojo]: ‘Ela me tratou igual pano’”, disse ela, e afirmou: “Falei pra ele: ‘Amor, foi só um pente e rala. Não pego mais de duas vezes a mesma pessoa. Estou sem agenda’. Eu sou livre”.