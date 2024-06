João Vicente publica homenagem de aniversário à Fe Paes Leme: "Te amo e admiro"

O ator João Vicente de Castro publicou uma homenagem emocionante à Fernanda Paes Leme, que completou 41 anos nesta terça-feira, 4; confira

Nesta terça-feira, 4, o ator João Vicente de Castro usou as redes sociais para parabenizar Fernanda Paes Leme, que está completando 41 anos de idade. Em seu perfil oficial no Instagram, o artista compartilhou uma sequência de fotos com a apresentadora, com quem viveu um romance no passado.

"Aniversário da mãe da Pilar. Cheguei a um ponto da minha vida que sou obrigado a falar: o tempo voa. Há um mês atrás nossa grande preocupação era como atravessar de um lugar pro outro no carnaval da Bahia, piscamos e tudo mudou, não que depois da Pilar não de mais pra ir pro carnaval, mas é muito louco e um tanto emocionante ver como a vida se mexe", iniciou ele na legenda da publicação.

Na sequência, João Vicente confessou o quanto torce e vibra pelas conquistas da aniversariante. "Sei o quanto você queria chegar onde você está hoje: feliz, trabalhando, vivendo, dividindo a vida com alguém maneiro e sendo mãe. Me dá orgulho demais ver o universo que você construiu com tantas gargalhadas AHA AHA AHA choros e carnavais".

"Estou usando essa data como desculpa pra fazer o que acho que devia fazer sempre, lembrar você o quanto eu te amo e admiro. Então, não se esqueça. Viva Fepa", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Vicente De Castro 🐺 (@joaovicente27)

João Vicente de Castro surpreende com revelação

O apresentador e ator João Vicente de Castro falou um pouco de sua intimidade ao participar do programa Surubaum, de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. O famoso então revelou que tinha um medo: de ser taxado de ruim na cama.

Durante a conversa, o ex de famosas como, Sabrina Sato e Cleo Pires, disse como fez para superar seu anseio e enfrentar os estereótipos criados em cima de sua imagem. O artista já foi muito taxado como pegador e de alta performance na cama.

"Foi até uma coisa interessante que aconteceu comigo: teve uma hora na minha vida que pensei 'preciso, talvez, construir uma família, conhecer uma mulher que seja minha parceira, que [ela] tenha coisas que eu aprecie, e que eu tenha coisas que ela aprecie", começou João.

"Mas aí eu pensei: 'porra, será que de todas essas meninas que eu encontrei nenhuma me interessa?' Aí comecei a pensar 'não, é porque eu nem ouvi [essas mulheres]'. É tanto ritual que você não percebe a pessoa que está ali, é uma espécie de teatro, um personagem que não tem defeitos, vulnerabilidades. Desde então, comecei a mudar, olhar para a pessoa e falar 'talvez eu não esteja a fim'. Então foi uma mudança boa na minha vida. Mas, sim, já fui muito escravo de fama", completou.