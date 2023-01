Jeremy Renner, ator de 'Gavião Arqueiro', comemora aniversário na UTI

Ator Jeremy Renner, que interpreta o Gavião Arqueiro, da Marvel, celebra aniversário no hospital após grave acidente e agradece equipe médica

O ator Jeremy Renner, de Gavião Arqueiro, está completando mais um ano de vida neste sábado, 07, e comemorou o aniversário no hospital.

Internado após sofrer um grave acidente no último domingo, 01, o artista dos filmes da Marvel, compartilhou uma foto nos stories de seu Instagram em que aparece rodeado pela equipe médica na unidade de terapia intensiva (UTI).

"Obrigado à renomada equipe da UTI por começar essa jornada", escreveu o ator.

O astro de Hollywood, que foi indicado ao Oscar de melhor ator por seu trabalho no filme The Hurt Locker (Guerra ao Terror), celebrou seu aniversário de 52 anos depois de se acidentar enquanto limpava neve próxima a sua casa em Washoe County, Nevada.

Na quinta-feira, 05, Jeremy apareceu recebendo uma massagem de sua irmã na cabeça enquanto estava no leito da UTI. “Primeiro banho em uma semana ou mais. Momento de Spa na UTI para levantar meu ânimo. Obrigado mamãe, obrigado irmã, obrigado a todos por seu amor”, disse ele.

Jeremy Renner comemora aniversário na UTI:

Jeremy Renner teve parte do corpo esmagado durante acidente

Jeremy Renner teve parte do corpo esmagado por um snowcat após ajudar uma pessoa a desatolar um carro da neve, em uma estrada próxima sua residência, nos Estados Unidos.

Segundo o áudio obtido pelo site TMZ, quando chamaram a emergência para socorrer o astro que interpreta o Gavião Arqueiro, era possível ouvi-lo gemendo de dor ao fundo. Na ligação foi informado que ele tinha um sangramento intenso na cabeça e outros ferimentos desconhecidos. "Ele foi completamente esmagado", disse a pessoa. Ainda segundo a publicação, foi relatado que Renner estava com o lado direito do peito afundado e a parte superior do tronco esmagada.

As autoridades locais informaram que Renner se acidentou ao ajudar um familiar a tirar o carro da neve no último domingo, 01. O ator saiu o veículo para falar com o parente, quando o veículo começou a capotar. Ele tentou voltar para o banco do motorista antes de ser esmagado.

