Jeremy Renner volta a aparecer na UTI após grave acidente com máquina de neve

Jeremy Renner surgiu recebendo massagem na UTI enquanto se recupera dos ferimentos após ser atropelado por uma máquina de tirar neve

O ator Jeremy Renner (51) mostrou para os fãs que está se recuperando aos poucos durante o período de internação na UTI. Ele sofreu um grave acidente em sua rua quando foi atropelado por uma máquina de tirar neve. Ele teve parte do seu corpo esmagada pelo veículo e precisou ser internado às pressas. Agora, o artista está se recuperando e tranquilizou os fãs ao mostrar um novo vídeo nos stories do Instagram.

Nesta quinta-feira, 5, Jeremy aparece recebendo uma massagem de sua irmã na cabeça enquanto estava no leito da UTI. “Primeiro banho em uma semana ou mais. Momento de Spa na UTI para levantar meu ânimo. Obrigado mamãe, obrigado irmã, obrigado a todos por seu amor”, disse ele.

Antes disso, Jeremy já tinha mostrado uma selfie no hospital para agradecer pelo carinho que tem recebido desde que se machucou. “Obrigado a todos por suas palavras gentis. Estou muito confuso agora para digitar. Mas envio amor a todos vocês”, declarou.

O acidente aconteceu quando o ator estava removendo a neve acumulada de sua garagem com a ajuda de familiares para o réveillon. Então, ele foi atropelado pela máquina pesada e precisou ser internado para passar por cirurgias.

Ligação para a emergência revelou que Jeremy Renner foi esmagado

Nesta semana, o áudio da ligação para a emergência vazou na imprensa internacional e revelou o que um amigo disse para os socorristas após o acidente com o ator Jeremy Renner. Na ligação foi informado que ele tinha um sangramento intenso na cabeça e outros ferimentos desconhecidos. "Ele foi completamente esmagado", disse a pessoa. Ainda segundo a publicação, foi relatado que Renner estava com o lado direito do peito afundado e a parte superior do tronco esmagada.

As autoridades locais informaram que Renner se acidentou ao ajudar um familiar a tirar o carro da neve no último domingo, 1º. O ator saiu o veículo para falar com o parente, quando o veículo começou a capotar. Ele tentou voltar para o banco do motorista antes de ser esmagado.