Ivete Sangalo tem aniversário de 51 anos antecipado com festa surpresa

Prestes a completar 52 anos, Ivete Sangalo tem aniversário antecipado com festa surpresa organizada por amigos e colegas de trabalho; veja!

A cantora Ivete Sangalo completará 52 anos na próxima segunda-feira, 27, mas as comemorações começaram mais cedo! Nesta quinta-feira, 23, a artista ganhou uma festa surpresa organizada por sua equipe e antecipou seu aniversário para uma pequena comemoração com seus amigos.

Em seu perfil oficial do Instagram, Veveta compartilhou um vídeo onde mostrou a surpresa, que contou com bolo, balões, confete e um lindo buquê de flores. Ao receber a surpresa, a famosa até rebolou ao som de 'Parabéns pra você' e se divertiu com o presente. Super animada, ela fez gracinha para a câmera ao assoprar as velas.

"Surpresa!!! Por aqui as comemorações já começaram", escreveu Ivete na legenda da publicação. Ao fim do vídeo, ela fez questão de adicionar uma foto com sua equipe e amigos, responsáveis por organizar sua festinha.

Confira a publicação:

Ivete Sangalo encerra contrato com a Globo

Em 2025, o The Masked Singer Brasil voltará à programação da Globo, mas Ivete Sangalo não estará no comando da atração. A cantora teria encerrado o contrato com a emissora para se dedicar à família e à sua carreira musical. A informação foi confirmada pela Globo ao site Notícias da TV.

A artista já havia sugerido, em entrevista ao Meio & Mensagem, que pretendia deixar de apresentar seus programas para ter mais tempo para a família e a música. O programa Pipoca da Ivete, que enfrentou dificuldades de audiência e chegou a perder para o SBT, foi cancelado após duas temporadas.

Ainda segundo o veículo, mesmo sem Ivete, a Globo não pretende mão do The Masked Singer. A direção da emissora está avaliando a possibilidade de ter Eliana no comando do programa, tendo em vista que seu nome é bem aceito pelo público e ela circula bem no mercado publicitário.