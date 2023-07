Isabeli Fontana ganha declaração do marido, Di Ferrero: ''Uma força da natureza''

Cantor Di Ferrero faz linda declaração ao celebrar a chegada do aniversário de 40 anos da esposa, Isabeli Fontana

A modelo Isabeli Fontana completou mais um ano de vida na última terça-feira, 04, e recebeu uma homenagem especial do marido, Di Ferrero, com quem é casada desde agosto de 2016!

Longe da amada, que está curtindo viagem com os dois filhos, o cantor, vocalista da banda NX Zero, fez questão de deixar uma mensagem carinhosa em seu feed no Instagram celebrando o aniversário de 40 anos da mulher. O artista comentou sobre quando dos dois engataram o relacionamento, em 2014, e declarou todo seu amor.

"Isabeli, 04/07, hoje é seu dia! Quando te conheci estava perdido sem saber pra onde ir. Você veio como uma força da natureza. Minha parceira de jornada e amor da minha vida não quero me estender, mas só o amor desse mundo não é o bastante pra alguém que tem a própria essência da generosidade e força dentro de si! Meu amor eu continuo me apaixonando por você todo dia! Te amo aproveite tudo", disse Di Ferrero ao legendar a postagem, com série de registros de Isabeli.

Confira a declaração de Di Ferrero para Isabeli Fontana:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DI (@diferrero)

Isabeli Fontana comemora 40 anos em viagem com a família

Isabeli Fontana impressionou os seguidores das redes sociais na tarde de terça-feira, 4, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem ao lado dos dois filhos, Zion Fontana Jacomossi, de 20 anos, e Lucas Fontana Castelli, de 16.

A top model brasileira decidiu viajar para Portugal com os herdeiros para comemorar seu aniversário de 40 anos, e dividiu no feed do Instagram vários momentos se divertindo com os meninos na piscina do hotel e também em uma praia. "Eu e os meninos. Nossa primeira viagem só nós 3. Momento muito especial de lua cheia e meus 40. Vamos curtir", escreveu.