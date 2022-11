Hugo Bonemer recorda clique antigo ao comemorar o aniversário do primo, William Bonner

O ator Hugo Bonemer comemorou o aniversário de seu primo, William Bonner, recordando uma foto antiga na web

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 17h19

O jornalista William Bonnercompletou 59 anos de vida nesta quarta-feira, 16, ganhou uma homenagem especial de seu primo, Hugo Bonemer (35), nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou duas fotos ao lado do aniversariante do dia, sendo a primeira um registro atual, e a segunda uma antiga, em que os dois aparecem mais novos.

Ao dividir as imagens, Hugo parabenizou o primo. "Parabéns pro meu primo, muita saúde e alegria!!", desejou o artista, que em seguida pediu para os seguidores escreverem mensagens de felicitações para o âncora do Jornal Nacional. "Deixa amor pra ele gente", completou.

Os internautas atenderam ao pedido. "Felicidades, Bonner, saúde e muita alegria", disse uma seguidora. "Parabéns!!! Deus o abençoe infinitamente hoje e sempre!", falou outra. "Feliz aniversário, Bonner! Que Deus lhe conceda muitas bençãos e graças hoje e sempre", comentou uma fã.

Recentemente, Hugo usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores um momento em família. O ator mostrou um reencontro com o primo, William Bonner, e os filhos do jornalista, Bia e Vinícius Bonemer, além da atual esposa do jornalista, Natasha Dantas, e outros parentes. "Librianos também fazem drama e eu posso provar", brincou ele.

Confira a homenagem de Hugo Bonemer para William Bonner:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hugo Bonemer (@hugobonemer)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!