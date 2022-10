Hugo Bonemer posa com o primo, William Bonner, e família

Ator Hugo Bonemer mostra encontro com William Bonner, os filhos do jornalista com Fátima Bernardes, e outros familiares

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 09h11

O ator Hugo Bonemer (35) usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores um momento em família no final de semana!

No domingo, 23, ele mostrou em seu perfil no Instagram um reencontro com familiares. O artista publicou dois cliques com o primo William Bonner (58), os filhos do âncora do Jornal Nacional do relacionamento com Fátima Bernardes (60), Bia e Vinícius Bonemer, além da atual esposa do jornalista, Natasha Dantas, e outros parentes.

"Librianos também fazem drama e eu posso provar", brincou Hugo Bonemer ao legendar a publicação.

Momentos depois do post, Hugo compartilhou um registro em que aparece em outra comemoração ao lado da família, cantando. Nas imagens, ele aparece com Bia Bonemer e Fátima Bernardes cantando canções de Tim Maia (1942 - 1998).

Os trigêmeos de Bonner e Fátima Bernardes completaram 25 anos na última sexta-feira, 21, e ganharam uma homenagem especial da apresentadora na web. Ela mostrou que fez uma chamada de vídeo com Laura, que está morando fora do país, e parabenizou os herdeiros, relembrando um clique dos três pequeninhos, brincando em uma piscina de bolinhas.

"Há 25 anos, o 21 de outubro se tornou o dia mais lindo da minha vida. Um amor que não se mede. Longe ou perto, esse amor aquece, ilumina, dá força pra seguir em frente. Amo vocês que vão ser sempre as minhas crianças, como nessas fotos do primeiro aniversário", escreveu a artista.

Confira o encontro de Hugo Bonemer, William Bonner e familiares:

Filha de Fátima Bernardes e William Bonner sobe em palco e surpreende

Bia Bonemer, filha de Fátima Bernardes e William Bonner, surpreendeu o público ao subir no palco do festival 'Farra' e cantar junto com Matheus Fernandes (30). O show aconteceu recentemente em São Paulo, e a jovem estava na plateia quando foi chamada ao palco pelo cantor para se apresentar também e decidiu arriscar. Ela já havia cantado outras vezes, como nos bastidores do último Encontro com a mãe e o vídeo viralizou nas redes sociais. Bia também contou sobre o sonho de virar cantora.

