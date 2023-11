Helô Pinheiro presta bela homenagem no aniversário do marido: "Tudo valeu a pena"

Nas redes sociais, Helô Pinheiro parabenizou o marido, Fernando Pinheiro, que completou 84 anos nesta segunda-feira, 13

Helô Pinheiro, de 80 anos, usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu marido, Fernando Pinheiro, que completou 84 anos de vida nesta segunda-feira, 13.

Em seu perfil oficial no Instagram, a eterna Garota de Ipanema postou um vídeo recordando o dia do seu casamento com o amado, e também fotos mais recentes em que ele aparece ao lado dos filhos, Kiki, Jo, Fernando e Ticiane Pinheiro, e também das netas, e o parabenizou.

"84 anos de muita luta, mas com as recompensas pelos filhos, genros e netas que Deus nos deu. Tudo valeu a pena. Parabéns, Fernando Pinheiro, marido, pai e avô dos meus tesouros", escreveu Helô na legenda da publicação.

Além de Helô, Ticiane Pinheiro também fez questão de homenagear o pai nas redes sociais. "Hoje o dia é todinho do meu pai. Feliz aniversário meu amor, que seu ano seja maravilhoso, que você tenha muita saúde e continue fazendo as pessoas rirem com suas piadas, camisetas engraçadas, seu jeito divertido e essa alegria de viver que todos amam. Obrigada por ser o melhor pai que eu poderia ter. Obrigada por tudo paizinho. Te amo infinito. Curta muito seu dia com a mamãe e o Fefê ai em Maceió! Amo você", escreveu a apresentadora da Record TV ao dividir vários cliques ao lado de Fernando.

