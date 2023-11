Helô pinheiro chama atenção ao resgatar clique patinando com as filhas: "Que lindas"

A apresentadora Helô Pinheiro encantou os seguidores ao postar um clique antigo ao lado das filha, Kiki, Jo e Ticiane Pinheiro

Helô Pinheiro, de 80 anos, aproveitou o dia de TBT nesta quinta-feira, 9, para recordar uma foto especial ao lado das filhas, Kiki, Jo e Ticiane Pinheiro, fruto de seu casamento com Fernando Pinheiro.

No clique postada no feed do Instagram, a apresentadora aparece toda sorridente, patinando na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, ao lado das três herdeiras. "#tbt Eu e filhas Kiki Pinheiro, Jo Pinheiro e Tici Pinheiro nos divertindo na Lagoa Rodrigo de Freitas", escreveu a artista, que também é mãe de Fernando, na legenda da publicação.

A recordação de Helô encantou os internautas. "Que lindas. Amei a foto", disse uma seguidora. "Que amor. Lindas", falou outra. "Que top", escreveu uma fã. "Essa foto tá demais", afirmou Bruna Pinheiro, filha de Kiki.

Recentemente, Helô deu um show de beleza ao compartilhar uma foto curtindo o final de semana de sol. A famosa compartilhou um clique renovando o bronzeado e chamou a atenção com seu corpaço escultural. Para o momento de lazer, ela surgiu usando um biquíni preto com bolinhas brancas, e ostentou a barriga retíssima ao posar deitada. "Depois de curtir o meu Rio de Janeiro, um final de semana em contato com a natureza, é realmente uma beleza Obrigada meu Deus", disse ela na legenda.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helô Pinheiro (@helopinheiro1)

Helô Pinheiro faz balanço de sua história

Em entrevista exclusiva a CARAS, Helô Pinheiro fez um balanço de sua trajetória. "É uma história às vezes doce, às vezes salgada, no balanço a caminho da vida. Considero doces minhas conquistas como mãe, jornalista, bacharel em Direito. E considero salgadas algumas situações decepcionantes. Sonhos que não me permitiram realizar como desejava. Sempre me imaginei casada profissionalmente por muitos anos em uma mesma emissora, assim como sou casada há 57 anos", avaliou ela, casada com Fernando Pinheiro e mãe de Kiki, Jô, Fernando e Ticiane Pinheiro. Confira a entrevista completa!