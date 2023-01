Gloria Groove comemora a chegada de seus 28 anos com ensaio fotográfico

Em ensaio fotográfico lindo, cantora Gloria Groove celebra 28 anos e ganha elogios de seguidores

Nesta quarta-feira, 18, a cantora Gloria Groove (28) completou 28 anos de idade! Para celebrar a data tão importante, a artista divulgou um ensaio fotográfico sensacional, pelas lentes do fotógrafo Rodolfo Magalhães, e conquistou elogios e corações de seus seguidores.

“Oi, 18 de Janeiro! #GGfaz28”, escreveu a cantora na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, a famosa aparece sem nenhuma roupa, mostrando suas curvas esculturais, com um véu em volta de seu corpo.

Os comentários foram inundados de parabenizações e elogios para a cantora. “Feliz aniversário, lindeza”, escreveu a influenciadora e ganhadora do BBB 21 Juliette Freire. "Parabéns minha bebezuda. Te amo”, desejou a cantora e muito amiga de Gloria, Pabllo Vittar. “Parabéns meu amor”, mandou a cantora Rebecca.

Veja a publicação da cantora Gloria Groove comemorando a chegada de seus 28 anos de idade:

Gloria Groove reflete sobre o ano de 2022: 'Minha carreira jamais será a mesma’

A cantora aproveitou o final do ano para refletir como foi seu ano de 2022. “É com muito orgulho que encerro o ano de 2022 com a certeza de que minha carreira jamais será a mesma. Quando ainda estava criando Lady Leste, eu sonhava com tudo que esta era musical me permitiria viver. Mal sabia eu a grande aventura que me aguardava! Um álbum, quatro singles, três shows diferentes, três formatos na televisão, uma turnê internacional, grandes festivais, incontáveis parcerias e participações... Foi um ano de trabalho árduo e constante que valeu muito a pena. Não vejo a hora de dividir com os fãs quais serão os próximos passos. Vem aí um 2023 ainda mais poderoso!", disse ela.

Gloria Groove também escreveu um texto para refletir sobre o ano de 2022. Confira: "Difícil é falar de 2022 sem se emocionar. Em um ano onde o mundo parecia estar retomando aos poucos a velocidade normal, minha vida mais parecia um foguete que acabara de abandonar o chão: uma gigante embarcação queimando a todo vapor rumo ao desconhecido. De tanto decolar, velhos sonhos se realizavam e novos ciclos se iniciavam. Tudo num piscar de olhos. Foi neste ano que aprendi duas valiosas lições que levo comigo pra sempre: Sonhar vale muito a pena, e viver é ainda melhor do que sonhar", afirmou.

E completou: "É neste momento que agradeço às forças do Universo por me presentearem com a arte, e permitirem que outras vidas se vejam através da minha. Nada é tão gratificante quanto fazer a diferença. Agradeço a minha família, por serem o chão onde eu piso e fonte de amor incondicional. Cheio de orgulho no coração, agradeço ao grupo que me inspira a ser um artista melhor todos os dias: a minha equipe. Meus parabéns pelo ano belíssimo que me ajudaram a construir com muito amor, sangue e suor. Minha grande felicidade é acompanhar de perto o amadurecimento de cada um, sabendo que juntos somos parte de algo infinitamente grandioso e inspirador. Aos meus queridos fãs, deixo aqui minha eterna gratidão por me presentearem com tanto carinho e motivação. A vida é muito mais bonita porque vocês me aceitam como eu sou! Fiquem com este breve porém lindo registro ao som de “SOBREVIVI”, uma declaração em forma de música escrita por mim & @priscillaalcantara que simboliza a ideia de que o amor é imortal e resiste a todas as coisas. Valeu, 2022. Foi uma jornada daquelas que muda a vida pra sempre e eu nunca vou te esquecer".