Gabi Melim reata namoro e ganha declaração: ''Felicidade é estar contigo''

Cantora Gabi Melim, que participou da 'Dança dos Famosos', está completando mais um ano de vida e recebe homenagem do namorado

Parabéns! A cantora Gabi Melim está completando mais um ano de vida neste domingo, 2, e os seguidores ficaram surpresos com uma homenagem que a integrante da banda Melim recebeu nas redes sociais.

O músico Bruno Chelles, do grupo 3030, impressionou ao publicar uma declaração apaixonada para a famosa, que participou do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, em seu aniversário de 29 anos.

"Felicidade é estar contigo, em todos os momentos. Te amo e te admiro! Parabéns, meu amor", disse Chelles ao legendar a postagem em sua conta no Instagram.

Os seguidores ficaram felizes com a volta do casal. "Aah, eu não sabia que eles estavam juntos. Que felicidade", "A volta dos que não foram", "Melhor retorno", "Felicidade é ver vocês juntos novamente", "Eu tava desconfiada", "Chocada com esse casal", disseram nos comentários.

Vale lembrar que os dois, que já haviam namorado, reataram o relacionamento, mas ainda não tinham comentado sobre a volta.

Confira a declaração:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Chelles 3030 (@chelles3030)

Gabi Melim iniciou carreira em reality da Globo e viveu affair com ex-BBB

Gabi Melim foi uma das participantes na nova temporada do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. A cantora iniciou sua carreira no reality show Superstar, da TV Globo, em 2016. Ao lado de seus irmãos Diogo e Rodrigo, ela viu a banda Melim estourar pelo país.

A artista viveu recentemente um affair com o ex-BBB Rodrigo Mussi. "É, a zona de conforto não tem nada de confortável.. é angustiante, nada cresce ali. Aceitei participar da Dança dos Famosos (mesmo não dançando nada, ainda). Mas pensa 'numa muié' dedicada e esforçada viu! Vou dar meu melhor, torçam por mim!!!! Vó, sei o quanto significa pra você, porque esse sempre foi seu sonho", declarou ela.