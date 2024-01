Flávia Viana ostenta corpão ao comemorar aniversário à beira da piscina

A apresentadora Flávia Viana completou 40 anos nesta quinta-feira (18) e comemorou a data especial renovando o bronzeado na piscina

Flávia Viana completou 40 anos de vida nesta quinta-feira, 18, e aproveitou o dia ensolarado para comemorar o aniversário à beira da piscina. Em seu perfil no Instagram, a apresentadora postou uma foto em que ostenta seu corpo sarado ao renovar o bronzeado com um biquíni rosa, e aproveitou para fazer uma reflexão sobre o novo ciclo.

"Quarentei! É sério isso, produção? Que loucura! 18 de janeiro, como eu amo meu dia! Capricorniana, teimosa, focada, intensa, exagerada, em tudo, um exagero de risada, de sentimento, de vontade… Estou assustada com o tempo, ontem eu estava com 18, de repente trintei, vivi os melhores anos da minha vida e agora 4.0!", disse ela no começo do texto.

"Sinto uma pressão da vida! Pressionada a viver, correeeee que o tempo não perdoa, vai viver menina, ops, mulher hehehe que a menina esteja sempre viva dentro de mim, que a Flávia de 18, 20, 30… me fortaleçam para eu viver o melhor dessa vida linda todos os dias", acrescentou.

Por fim, ela ressaltou que está pronta para vi vier os melhores dias. "Seguuuuura que a Flavinha está pronta para os melhores anos da sua vida! É a vida, é bonita e é bonitaaaa!!! Viver é não ter a vergonha de SER FELIZ! Obrigada Deus!", finalizou.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flávia Viana (@flavia_viana)

Flávia Viana combina look com o filho

Flávia Viana encantou os seguidores das redes sociais ao postar uma sequência de cliques inéditos ao lado do filho, Gabriel, de três anos, fruto de seu casamento com Marcelo Zangrandi.

Mas fotos postadas no feed do Instagram, a apresentadora e o herdeiro surgiram sorridentes, fazendo pose em uma escada, e chamaram a atenção ao combinar o look. A mamãe apostou em uma camisa, minissaia e botas, enquanto o pequeno estava com blusa e calça de moletom, além de uma bota. "Na mesma paleta. Deus sou eu de novo e novamente para agradecer!!! Sou abençoada demais, a mulher mais feliz do mundo!", se derreteu. Confira!