Filha de Gugu emociona com homenagem ao pai em seu aniversário de 65 anos

Sofia Liberato, filha de Gugu, emociona web ao fazer homenagem ao pai, que completaria 65 anos se ainda fosse vivo; veja!

Nesta quarta-feira, 10, o apresentador Gugu Liberato estaria completando 65 anos se ainda fosse vivo. E nesta data tão importante, ele ganhou uma homenagem especial de sua filha, Sofia Liberato, que emocionou todos com lindo texto nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, Sofia compartilhou uma foto antiga ao lado de seu pai, sua mãe, Rose Miriam, e seus irmãos, Marina e João Augusto. Na legenda, ela deixou uma mensagem emocionante sobre o pai. "Hoje, dia 10 de Abril, meu pai estaria completando 65 anos! Agradeço a Deus por todos os momentos de felicidade que passamos juntos. Agradeço por todas as risadas, brincadeiras, os abraços, os almoços em família, e as surpresas quando chegava de viagem. Eu só peço a Deus que cuide do meu pai e que esteja em sua companhia", iniciou ela.

Em seguida, a herdeira do apresentador relembrou o momento da foto publicada nas redes sociais. "Esta foto registra uma lembrança em que estávamos provando as coca colas de países diferentes. Lembro da felicidade que aquele momento me proporcionou! Eu achava incrível que a gente estava tomando a coca cola do Japão ou da India! São esses momentos que guardo no meu coração. Te amo pai", finalizou Sofia.

Gugu Liberato faleceu em novembro de 2019, após sofrer uma queda fatal em casa em que morava com sua família fora do Brasil.

Rose Miriam também celebrou o aniversário de Gugu

Mais cedo nesta terça-feira, 10, Rose Miriam, mãe dos três filhos de Gugu, também fez questão de lembrar do aniversário do apresentador. Em sua rede social, ela relembrou uma foto deles juntos e dos herdeiros de quando foram a um restaurante celebrar a data anos atrás.

Na legenda da publicação, feita no Instagram, a médica fez sua homenagem ao falecido. "Essa foto foi feita quando comemorávamos o seu aniversário em um restaurante aqui de Orlando. E estávamos os cinco muito felizes! Hoje, dia 10 de abril de 2024, você estaria completando 65 anos de vida aqui na terra! Esteja você onde estiver meu eterno amor, eu te desejo o que Deus te deseja: estar na companhia do Pai da eternidade, o nosso Poderoso Deus! Eu te amo, e sempre te amarei! Obrigada por tudo de bom que você fez por mim! Eu e os nossos três filhos estamos sempre com você! Receba um beijo", declarou-se a médica que briga na justiça pela herança do comunicador e pelo reconhecimento de uma união com ele.