Fernanda Rodrigues celebra aniversário da filha: "Me ensinou a amar"

A filha de Fernanda Rodrigues é fruto do casamento da atriz com Raoni Carneiro

A atriz Fernanda Rodrigues (43) celebrou neste domingo, 11, o aniversário de 13 anos de Luisa, sua filha com o ator Raoni Carneiro (41).

Com uma foto da menina soprando as velas de seu bolo, Fernanda se derreteu: "Você me ensinou a amar. Eu te amo do fundo da minha alma. Chega a doer de tanto amor. Obrigada por ter me escolhido. Obrigada por me ensinar todos os dias. Feliz novo ciclo minha pequena. Seja feliz!"

Nos stories do Instagram, a atriz mostrou um pouco da pequena celebração, com uma mesa de docinhos e bolo colorido, e apenas algumas amigas de Luisa reunidas em casa.

Luisa também compartilhou uma imagem com balões com o número 13 e agradeceu: "Início de um novo ciclo e um novo ano. Muito obrigada por tudo que vocês fizeram por mim durante esses 13 anos mami e papi!"

Fernanda Rodrigues relembra visita especial que fez ao Cristo Redentor: ''Transbordei de amor e emoção''

Fernanda Rodrigues decidiu usar suas redes sociais para lembrar com carinho de uma visita especial que fez ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

A atriz publicou uma sequência de fotos onde ela aparece sozinha em frente ao monumento, em um dia super ensolarado e com muitas nuvens no céu, enquanto usava um vestido verde estiloso, combinando com um boné preto.

Na legenda, Fernanda falou da emoção de poder fazer um passeio em uma das Sete Maravilhas do Mundo: "TBT do dia que eu transbordei de amor e emoção nessa maravilha do mundo! Com um mar de nuvens e um céu azulzinho! Arrasta as fotos pra ver que sonho!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Quantas fotos lindas!", escreveu um. "Que sorte!", falou outro. "Uma deusa nos braços de Jesus!", disse ainda um terceiro.