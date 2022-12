Fernanda Paes Leme celebra dois anos ao lado do noivo

A atriz Fernanda Paes Leme e o noivo estão na Antártida

A atriz Fernanda Paes Leme (39) e o noivo, Victor Sampaio, (30) têm se aventurado pela Antártida. Neste domingo, 04, ela compartilhou novas fotos da viagem com o amado.

Fernanda e Victor celebram dois anos de relacionamento neste mês de dezembro. Em meio à neve, o casal posou em um cenário paradisíaco e trocou carinhos.

"Até o fim do mundo (literalmente) com você @victorasampaio", legendou a atriz na publicação. Logo, os fãs reagiram: "Lindos", disse uma. "Perfeitos", escreveu outra. "Casalzão", se derreteu uma terceira.

Fabio Porchat conta para Fernanda Paes Leme que não pode ter filhos

O humorista e apresentador Fabio Porchat (39) decidiu abrir o jogo sobre sua vida pessoal durante o podcast Quem Pode, Pod, apresentado por Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme. Após fazer um teste de fertilidade, ele descobriu que não pode ser pai de forma natural.

Porchat revelou que tudo aconteceu depois de uma viagem para os Estados Unidos junto de sua esposa. Lá, ele esperava ela fazer compras em uma farmácia, e se impressionou pelo teste de fertilidade, decidindo comprá-lo.

Porém, o resultado acabou não sendo o esperado, deixando o produtor com uma pulga atrás da orelha. “Deu uma contagem baixa, quase inconclusiva. Quer saber vou no médico? E nem estava pensando em ter filhos. Passou mais seis meses porque não tinha pressa e fui no urologista”, relatou.

“Me liga o médico: ‘Fabio, você tinha razão. Deu uma contagem baixíssima’. Isso não tem a ver com a quantidade de esperma que sai, mas sim com a quantidade de espermatozoide. Para um homem ter filho naturalmente, normalmente, ele pode ter de 150 milhões a 50 milhões de espermatozoides. O meu deu tipo 2 milhões. Baixíssimo. O cara falou que pra ter filho de forma natural tem que ser um milagre divino”, contou.