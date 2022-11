Fernanda Paes Leme viaja para a Antártida: "Explodindo de ansiedade"

A atriz Fernanda Paes Leme compartilhou imagens rumo ao destino final da viagem

A atriz Fernanda Paes Leme (39) utilizou a sua conta nas redes sociais para compartilhar com seus fãs e seguidores nesta quarta-feira, 23, que irá viajar para a Antártida.

Diretamente do aeroporto de Guarulhos, localizado em São Paulo, a atriz e apresentadora postou uma foto onde aparece sentada em uma mala de viagem.

Na legenda, Fernanda escreveu: "Essa não é mais uma foto no aeroporto…é a foto de quem tá explodindo de ansiedade, partindo rumo ao continente gelado, a ANTÁRTIDA".

"Aproveitem muito", disse Giovanna Lancelotti (29), na legenda da publicação. "Boa viagem, amiga, vai ser lindo. Manda fotos", pediu Fernanda Rodrigues (43).

No último fim de semana, Fernanda esteve em meio à natureza, na cidade de Atibaia, interior do estado de São Paulo.

Fernanda Paes Leme revela reação de Edmundo ao contar crush por ele

Fernanda Paes Leme revelou que já teve um 'crush' pelo ex-jogador de futebol Edmundo (51). A paixão platônica aconteceu quando ela era adolescente. E, quando cresceu, ela confessou para o atleta sobre o que sentia e ficou surpresa com a reação dele. Durante o podcast Quem Pode, Pod, Fernanda relembrou a história.

"Eu virei palmeirense na época do Edmundo animal, não só por causa do Edmundo, mas porque o Palmeiras estava no auge", começa a artista, recordando a época de seu título de Musa do Brasileirão. "Imagina, menina! Eu era novinha, 15 anos, virei palmeirense, virei a casaca por um tempo. E eu tive uma paixão platônica, eu o adoro", disse ela.

Então, a artista revelou como foi contar o 'crush' para ele. "Aí, depois, mais velha e tal, eu encontrei o Edmundo e contei na esportiva, aí ele: 'E aí, acabou essa paixão?'. Eu falei: 'Edmundo, não pira, né? Você é amigo do meu pai, me respeita!'", declarou.