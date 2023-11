Fernanda Machado presta bela homenagem no aniversário da mãe: "Gratidão infinita"

A atriz Fernanda Machado postou vários cliques ao lado da mãe e prestou uma homenagem especial

Fernanda Machado usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe. É que nesta quarta-feira, 22, dona Alenice Arrias Machado completou mais um ano de vida, e a atriz fez questão de parabenizá-la.

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou um vídeo com vários momentos ao lado da aniversariante. Em alguns registros, dona Alenice aparece sorridente com os netos, Lucca de 8 anos, e Léo, de 3. Já na Legenda, Fernanda prestou uma linda homenagem para a mãe.

"Hoje é dia de celebrar a minha rainha, a minha Deusa! Parabéns mãezinha! Você é amor puro, você é alegria vibrante, você é força intensa, você é linda por fora e por dentro, você é demais!!!! Muito obrigada por ter me dado a vida, muito obrigada por tudo que você fez e faz por mim, por tudo que me ensinou. Devo tudo, tudo a você. Gratidão infinita! Te amo mais que tudo nesse mundo, e te desejo tudo de mais lindo hoje e sempre! Te amamos vovó!!", escreveu ela.

Os fãs da atriz deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Parabéns, muita saúde e felicidades hoje e sempre! Deus continue abençoando ela", disse uma seguidora. "Parabéns para sua mamãe linda!! Muita saúde e alegrias pra dela! Deus abençoe", escreveu outra. "Felicidades. Muitos anos de vida e saúde, com muita proteção divina. Deus abençoe sua mamãe sempre, Fê", desejou uma fã.

Vale lembrar que Fernanda, que participou da série 'Impuros', mora nos Estados Unidos com o marido, Robert Riskin, e os dois filhos do casal, Lucca e Léo.

Confira a homenagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Machado (@realfemachado)

Fernanda Machado celebra aniversário em meio à natureza

No mês passado, Fernanda Machado completou 43 anos de vida e comemorou a data especial ao lado dos familiares e amigos. Morando nos Estados Unidos, a atriz postou um vídeo no feed do Instagram, aproveitando o dia ao lado do marido, Robert Riskin, e dos filhos, Lucca e Léo, em uma praia. "Na natureza, celebrando com eles, que são a razão do meu viver!", escreveu ela. Veja!