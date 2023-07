Faa Morena celebra o Dia dos Avós: 'Sou uma avó brincalhona'

Prestes a se tornar avó pela segunda vez, Faa Morena destaca as alegrias de ter a neta: 'É viver as alegrias de recomeçar um ciclo'

A apresentadora e cantoraFaa Morena só tem o que comemorar neste Dia dos Avós, que é comemorado nesta quarta-feira, 26 de julho. Avó de Suzanne, de dois anos, e prestes a ver o nascimento de mais um neto, ela celebra a alegria de ser avó e conviver com uma criança novamente em sua família. Em conversa exclusiva com a CARAS Digital, ela contou como é ser avó.

Para começar, Faa Morena contou o que é ser avó em sua visão. "É viver as alegrias de recomeçar um ciclo. É se sentir invadida de um sentimento novo, muito muito bom, mais um tipo de amor", disse ela, que viu a alegria invadir sua casa com a chegada da neta Suzanne, de dois anos, filha de Amilcare Dallevo Neto e Júlia Pereira. "Representou a alegria da infância de volta à minha casa. A casa, impecável, passou a ficar viva novamente…", afirmou ela.

Inclusive, ela adorou ver o seu filho se tornar pai. "Foi uma grata surpresa. Não esperava que meu menino se tornaria um pai-mãe rs. Fazia e faz de tudo o que é necessário, desde o banho até a alimentação. E a minha nora também se saiu uma super mãezinha. São lindos de se ver", declarou.

Em breve, ela será avó novamente, já que Amilcare Dallevo Neto e Júlia Pereira esperam o nascimento do segundo filho. "Estou muito feliz e sem ansiedade. Sei que dará tudo certo", disse ela, que ainda relembrou como recebeu a notícia. "A família foi convidada para um jantar e lá foi anunciada a vinda de mais um serzinho na família. Na hora não entendi muito bem, mas em seguida me levantei e agarrei os dois papai e mamãe", afirmou.

E Faa Morena é uma avó presente na vida da neta. "Adoro bater papo com ela que é super inteligente. Adoro dormir com ela porque antes conto as histórias que ela gosta e hoje, ela completa com muita inteligência. Desde bebê temos o hábito de tomar café da manhã juntas e dividir as frutinhas, o pão. São momentos especiais", disse ela, que completou: "Sou uma avó brincalhona e valorizo tudo o que ela faz de bom e de aprendizado. Ela sabe disso e quando me encontra quer mostrar seus aprendizados".

Por fim, a apresentadora deu um conselho para quem é avó: "Para curtirem sem amarras e com muito amor". Vale lembrar que Faa Morena tem três filhos: Amilcare Dallevo Neto, Alexandre e Andrea Dallevo.

A atual fase na vida de Faa Morena

A apresentadora e cantora Faa Morena está radiante na atual fase de sua vida. Longe da TV, ela se dedica à música e é presença constante nas redes sociais. Ao ser questionada como define o que está vivendo, ela disse: "Plena felicidade. Deus me concedeu saúde para viver esse tipo de felicidade". E não se arrepende de nada até aqui. "Acredito que fiz o que foi possível fazer. E com isso estou aqui com os meus ganhos e perdas. Tudo válido", afirmou.

Sobre a carreira de cantora, ela relembrou como surgiu o desejo de seguir na música. "Eu sempre gostei de cantar e já cantei na noite há anos atrás. Resolvi recomeçar já que não estou mais trabalhando como apresentadora. Está sendo uma experiência valiosa que quero manter por alguns anos", afirmou ela, que não descarta a possibilidade de voltar à TV. "Se surgir alguma proposta que eu goste, por que não?".

Ao pensar sobre o futuro, ela disse: "Meu futuro é hoje, que já está realizado. A única coisa que quero, além do que já tenho, é cantar e cantar e cantar". E ainda falou sobre os sonhos para o futuro. "Não tenho mais sonhos extraordinários, mas seria muito bom viajar pela Europa com a minha neta, não acha? Ou talvez com os meus netos vários. [risos]", completou.