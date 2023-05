Ex-paquita Andrezza Cruz celebra aprendizado no Dia das Mães: 'Sou uma pessoa melhor'

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-paquita ainda falou sobre a preparação para o Dia das Mães com o filho

A ex-paquita Andrezza Cruz diz estar vivendo uma fase bastante especial ao lado do filho, Lucas. Em uma grande parceria com o pequeno, ela se prepara para o Dia das Mães e realizou um ensaio exclusivo à CARAS Brasil para celebrar a data, que acontece neste domingo, 14. "Lucas é meu melhor presente e estamos vivendo uma fase muito diferente das anteriores."

Neste Dia das Mães, Andrezza afirma que atualmente os dois estão bem mais parceiros e próximos, e que com a maternidade ganhou grandes aprendizados. "Vejo muito de mim nele e ele me ensina demais. Hoje percebo que sou uma pessoa muito melhor, porque ele me ensina a ser assim. Ele está meu parceirinho, me cuida. Amo andar abraçada com ele, que já está do meu tamanho [risos]."

Os dois irão comemorar a data juntos, e a ex-paquita conta que Lucas costuma preparar surpresas para ela. "Ele sempre gosta de fazer fofuras. Já disse que vai preparar o café da manhã do jeitinho dele, e eu amo. Faz cartãozinho com desenhos e frases. É o dia que a mamãe pode tudo", completa a artista, em conversa com a CARAS Brasil.

Quanto ao ensaio de fotos exclusivo de fotos, Andrezza descreve o momento como especial. O último ensaio fotográfico que ela havia feito com Lucas foi após seu nascimento, e, para ela, foi bom poder reviver o momento de uma forma diferente. "Estar com ele ali, me beijando, brincando, se divertindo…foi demais! Registros de amor."

Lucas é fruto do relacionamento da ex-paquita com marido, o empresário Fernando Queiroz. O pequeno costuma aparecer nas publicações do Instagram da mãe, que acumula mais de 100 mil seguidores, em viagens, dias especiais na escola e momentos em casa.

CONFIRA FOTOS EXCLUSIVAS DE ANDREZZA CRUZ PARA O DIA DAS MÃES:

Foto: Dani Badaró

Foto: Dani Badaró

Foto: Dani Badaró