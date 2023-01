Enzo Celulari presta bela homenagem no aniversário da irmã, Sophia Raia: "Minha parceirinha de vida"

Enzo Celulari se declarou para a irmã, Sophia Raia, que completou 20 anos neste domingo, 15

Enzo Celulari (25) usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para a irmã, Sophia Raia, que completou 20 anos vida neste domingo, 15.

O empresário publicou em seu perfil no Instagram uma foto em que aparece em um momento carinhoso com a aniversariante, e agradeceu por ela ser sua parceria em todos os momentos da vida.

"Dia dela, da menina mais sensível, íntegra e verdadeira que eu conheço. Da minha parceirinha de vida, de loucuras e aventuras. Como eu te amo e te desejo as coisas mais lindas, Sosô. Obrigado por me escolher como irmão, ser a luz da minha vida e a maior companheira que eu podia pedir a Deus", disse ele no começo da publicação.

"Obrigado por trazer tanta alegria e leveza para esse mundo. Que papai do céu te abençoe, proteja e guarde sempre. Love u to the moon and back. Seja feliz! Viva você, @sophiaraia_ e bem-vindo aos 20 anos", completou ele.

Além do irmão, Sophia também recebeu homenagem dos pais. No Instagram, Claudia Raia (56) compartilhou um vídeo com um compilado de momentos divertidos com a filha e se declarou. "Hoje é aniversário da minha fifi @sophiaraia_ amor da minha vida, capricorniana determinada, amiga, filha querida e uma mulher que eu admiro muito! Parabéns pelo seu novo ciclo meu amor, que seja leve, amoroso e cheio de luz! Te amo pra sempre 6x o tamanho do universo", escreveu a atriz.

Edson Celulari (64) também postou fotos com a herdeira e a parabenizou por seu aniversário. "Filha amada, 20 anos!!! Que orgulho eu sinto de você, do seu pensar, do seu olhar, do seu fazer, da sua sensibilidade. Que mulher linda você se tornou, tão antenada, tão múltipla e inquieta. Amo todas as Sophias que habitam em você e que sempre se expressam com muita determinação. Que suas asas te levem a lindos voos. Celebre alegremente seus 20, você merece! Eu te amo", declarou ele.

Confira a homenagem de Enzo Celulari para Sophia Raia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Enzo Raia Celulari (@enzocelulari)

